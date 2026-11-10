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Alerta máxima inmigrantes | Presencia del ICE en hospital de Los Ángeles genera terror en la comunidad: ¿Hubieron detenidos?

Este incidente en Los Ángeles ha generado controversia tras la llegada de agentes del ICE al hospital Adventist Health White Memorial.

Agentes del ICE en hospital de Los Ángeles genera terror en la comunidad.
Agentes del ICE en hospital de Los Ángeles genera terror en la comunidad. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Un reciente incidente que involucra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelve a causar tensión entre los inmigrantes. Las autoridades migratorias trasladaron a una persona bajo su custodia a la sala de emergencias del Adventist Health White Memorial Medical Center, ubicado en Boyle Heights, Los Ángeles, para que recibiera atención médica, pero nunca se imaginaron que su presencia generaría controversia.

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De acuerdo con los reportes, la situación se intensificó cuando los agentes federales se ubicaron en una línea que bloqueaba la entrada de las ambulancias durante, al menos, dos horas, lo que obligó al hospital a redirigir pacientes críticos hacia otros centros.

Agentes del ICE en hospital de Boyle Heights generan caos entre las personas

Según el medio NBC Los Ángeles, este altercado ocurrió en el Adventist Health White Memorial Medical Center, ubicado en Boyle Heights, Los Ángeles y todo inició cuando los agentes del ICE trasladaron a un detenido a la sala de emergencias para poder recibir atención médica.

La situación se intensificó cuando los agentes federales bloquearon la entrada de ambulancias durante aproximadamente dos horas, lo que obligó al hospital a redirigir a pacientes críticos a otros hospitales.

Debido a la fuerte presencia del ICE, los miembros de la comunidad y activistas se congregaron a las afueras del hospital para manifestar su posición. Luego de unas horas, la protesta se volvió violenta, causando que muchos de los agentes del ICE utilizaran gas pimienta contra los asistentes.

Si bien dos personas fueron detenidas bajo los cargos de agredir a oficiales federales, los defensores de los derechos de los inmigrantes aseguraron que los detenidos eran ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tuvo que ir hasta el lugar tras recibir los reportes de disturbios aclarando que su intervención fue solo para intentar mantener el orden y que no colaboraron las autoridades migratorias.

DHS se pronuncia sobre la presencia del ICE en el hospital

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la presencia de los agentes argumentando que ocurrió debido a la solicitud de asistencia médica del detenido y, además, culpó a los manifestantes de crear un ambiente peligroso.

Por su parte, Daniel Fontoura, presidente del hospital, aclaró que no colaboraron con el ICE y denunciaron intentos de los agentes de interferir en la consulta médica. Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de atender a todas las personas con dignidad, independientemente de cuál sea su estatus migratorio.

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