Excelentes noticias | California ofrece hasta US$10.000 a estudiantes por realizar esta sencilla acción: ¿Cómo acceder y a partir de cuando?

California ofrece hasta US$10.000 a estudiantes solo por cumplir este requisito. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

California ofrece hasta US$10.000 a estudiantes solo por cumplir este requisito. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Si actualmente eres estudiante universitario y vives en California, además estás teniendo problemas para cubrir tus gastos educativos, el programa College Corps puede ser una gran opción. Gracias a ello puedes conseguir hasta US$10.000 de apoyo económico a quienes cumplan sus requisitos, pero también tendrán que completar 450 horas de servicio comunitario.

Ten en cuenta que además de ciudadanos estadounidenses también admite a otros estudiantes elegibles, incluidos ciertos dreamers que cumplen con las condiciones de la ley AB 540. Esto permite que ciertos estudiantes indocumentados queden exentos de pagar la matrícula para no residentes en las universidades y colegios públicos del estado. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿De qué trata el programa College Corps?

College Corps es un programa de California que ofrece hasta US$10.000 de apoyo económico a estudiantes universitarios que completen 450 horas de servicio comunitario durante un año académico. La finalidad de ello es ayudarlos a cubrir gastos educativos y de manutención mientras ayudan a organizaciones de su comunidad.

Los estudiantes seleccionados, llamados fellows, realizan actividades de servicio mediante una universidad o colegio participante. Las tareas pueden incluir apoyo a estudiantes de educación básica, distribución de alimentos y proyectos ambientales, entre otras áreas. Ten en cuenta que no solo consiste en registrar horas de voluntariado por cuenta propia y pedir luego el dinero, sino la participación se organiza a través del programa del campus, según lo publicado por California Volunteers.

¿Cómo se distribuirán los US$10.000?

La distribución de los US$10.000 bajo el esquema general publicado por el sistema de universidades estatales de California, es el siguiente:

Apoyo para manutención: Se entregarán US$7,000 para ayudar con los gastos de vida durante el periodo de servicio.

Premio educativo: Se entregarán US$3,000 para poder apoyar los costos educativos al completar el programa.

De acuerdo a lo explicado, no se entregarán los US$10.000 de una sola vez al inscribirse ni tampoco es una tarifa salarial por hora. El monto está ligado a la participación y al cumplimiento de las condiciones del programa; sin embargo, las modalidades para estudiantes AB 540 podrían tener requisitos adicionales, indica The California State University.

Plazos de postulación para el siguiente ciclo

Debes saber que para el siguiente ciclo del College Corps, el año académico 2027-2028, no existe una fecha única de postulación para todo California, debido a que cada campus establece su calendario. En esta nota, te diremos más detalles de las fechas anunciadas.