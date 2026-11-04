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Alerta máxima inmigrantes | DHS respalda a agente del ICE que amenazó con una pistola a hombre que solo paseaba por una calle de EE.UU.

El incidente ocurrió el pasado 30 de octubre en North Hollywood, cuando los agentes federales estaban arrestando a un venezolano indocumentado con orden de deportación.

DHS respalda a agente del ICE que amenazó con una pistola a hombre.
DHS respalda a agente del ICE que amenazó con una pistola a hombre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció sobre las críticas que generó un arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde se puede ver a un agente apuntando con una pistola al rostro de un residente. El incidente ocurrió aproximadamente a las 8.30 a. m. del viernes 30 de octubre cerca de la intersección de Ostego Street y Vineland Place, en North Hollywood.

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Cabe mencionar que un video captó el momento exacto en el que uno de los agentes federales de inmigración, con el rostro cubierto, apuntó con su pistola a un transeúnte que estaba paseando a sus dos perros.

DHS defiende acción de agente del ICE en North Hollywood

El DHS indicó que este incidente ocurrió cuando los agentes del ICE arrestaban a Ángel Luis González Lobo, quien, según la agencia federal, es un inmigrante indocumentado originario de Venezuela que contaba con una orden de deportación definitiva.

"En julio de 2023, González Lobo ingresó al país utilizando la desastrosa aplicación CBP One de la administración Biden y fue liberado sin ningún tipo de control. Un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en su contra tras no presentarse a su cita judicial", dijo el DHS.

Asimismo, la entidad mencionó que el hombre venezolano permanecerá bajo custodia del ICE mientras esperan el proceso para ser deportado y aseguró que se le garantizará el debido proceso, sin ignorar el estado de derecho. "Durante el arresto, González Lobo huyó a pie de su vehículo y luego se resistió físicamente a los agentes, negándose a obedecer las órdenes legales", señaló la agencia federal.

En las imágenes se puede ver cómo el residente es sometido por uno de los agentes y este le apunta con un arma de fuego; sin embargo, el DHS argumenta que el transeúnte estaba armado con gas pimienta.

"Simultáneamente, un transeúnte armado con gas pimienta se enfrentó a los agentes, generando un momento de caos en una escena que, hasta entonces, estaba bajo control. Estas acciones crearon un entorno innecesariamente peligroso y precario para las fuerzas del orden federales mientras intentaban cumplir con su deber y efectuar el arresto", expresó.

Agentes del ICE solo habrían seguido sus órdenes

La entidad migratoria mencionó que los agentes federales de inmigración se basaron solo en su formación y aseguró que tomaron las medidas disponibles para asegurar la escena, pues controlaron a los dos hombres, que habían provocado el caso, sin que se produjeran más incidentes.

"No se tolerará la violencia contra los agentes de ICE ni contra ningún miembro de las fuerzas del orden. Nuestros agentes cumplen con sus deberes, encomendados por el Congreso, al servicio de la seguridad pública y el estado de derecho. Cualquier persona que, sin previo aviso, agreda, obstaculice o ataque violentamente a los agentes será arrestada y procesada conforme a la ley", advirtió el DHS.

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