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Buenas noticias en California | Entregarán más de $3,000 a personas que compren este artículo por primera vez

California implementa el programa MyFirstEV, que ofrece un incentivo de hasta $3,750 para la compra de vehículos eléctricos nuevos a residentes.

Entregarán más de $3,000 a personas que compren autos eléctricos en California.
Entregarán más de $3,000 a personas que compren autos eléctricos en California. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El Gobierno de California, gracias al programa MyFirstEV, está entregando un incentivo a quienes busquen comprar, por primera vez, un vehículo eléctrico; no obstante, los residentes deberán cumplir una serie de condiciones. Cabe mencionar que esto ocurre en un contexto de mayores precios de gasolina y eliminación de los créditos fiscales federales.

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De acuerdo con lo informado por USA Today, el monto entregado para vehículos nuevos alcanza los US$3.750. La ayuda económica se aplica al momento de la compra, por lo que esto permite reducir el costo inicial.

compra de autos eléctricos en California

compra de autos eléctricos en California

¿Quiénes podrán recibir el descuento de US$3.750 en California?

El programa está destinado a residentes de California que nunca hayan comprado un auto eléctrico. A continuación, las condiciones generales son:

  • Vivir en California.
  • No haber adquirido anteriormente un automóvil eléctrico.
  • El precio del nuevo vehículo debe ser inferior a US$50.000.
  • Si es un vehículo usado, el precio máximo es de US$25.000 y corresponde un incentivo diferente.
  • Comprar el automóvil en un concesionario de California no basta para acceder al programa si la persona reside en otro estado.

En el caso de los modelos usados, el beneficio disponible es de $1.750. Esto quiere decir que el descuento de US$3.750 no se aplica de la misma manera a todas las operaciones.

¿Existe una excepción que te permita acceder a un vehículo eléctrico con mayor precio?

La legislación establece una excepción para los automóviles fabricados por empresas de vehículos de cero emisiones con sede en California. En esos casos, no se aplican los límites de precio.

En este sentido, la disposición beneficia a fabricantes como Rivian y Lucid, no a Tesla debido a que si bien fue fundada en California, al trasladar su sede a Austin perdió esa condición. Asimismo, la ubicación de la empresa fabricante se convierte en otro elemento clave para establecer las condiciones aplicables al vehículo elegido.

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