Anely Dávila revela cómo le llegó la propuesta para pertenecer a Corazón Serrano: "En un momento muy inesperado" Anely Dávila contó cómo recibió la propuesta para pertenecer a Corazón Serrano mientras estaba hospitalizada. Asimismo, la intérprete reveló los detalles tras el suceso.

Anely Dávila, el fichaje más reciente de Corazón Serrano, reveló durante una transmisión de streaming del popular Cristorata cómo fue su llamada para participar en la agrupación piurana. La intérprete señaló que la noticia le llegó en un momento muy difícil, ya que se encontraba con complicaciones en su salud.

La cantante mencionó que se encontraba en cuidados médicos cuando recibió la propuesta del conjunto musical. Asimismo, detalló que fueron sus padres los primeros en enterarse de la noticia, ya que eran quienes tenían su celular cuando la orquesta se había contactado con ella para sumarla a su equipo.

Anely Dávila cuenta los detalles de su llegada a Corazón Serrano

Pese a que la cantante ha mencionado que su ingreso a la agrupación liderada por Edwin Guerrero es un sueño cumplido, señaló que en el momento en el que recibió la oportunidad se encontraba delicada de salud, por lo que tras su hospitalización, fue difícil concretar una reunión con la orquesta.

"Fue un momento muy inesperado de mi vida Yo me encontraba mal de salud. En un momento inesperado llegó la propuesta y sobre todo el interés. Y cuando dijeron que querían tener una reunión con nosotros, bueno, en ese momento era muy difícil para nosotros, porque pues estaba en el hospital" narró la exintegrante de 'La Bella Luz'.

Integrantes de Corazón Serrano le dan la bienvenida a Anely Dávila

Tras su incorporación al conjunto musical piurano, los nuevos compañeros de la intérprete no dudaron en mostrar su alegría al recibirla, entre ellos la histórica Lesly Águila. La vocalista publicó una fotografía junto a su nueva compañera en Instagram, donde expresó que conoce a la joven desde que era pequeña y expresó lo feliz que se siente al verla cumplir uno de sus mayores anhelos.

"¡Bienvenida, ANELY! Te conozco desde que eras muy niña y hoy me llena de mucha alegría y orgullo verte cumplir uno de tus más grandes sueños: formar parte de Corazón Serrano, la agrupación que tanto soñaste", escribió la cantante.