Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Target estaría permitiendo que agentes del ICE se reúnan en sus tiendas: ¿Cuáles serían?

Target estaría permitiendo que agentes del ICE se reúnan en sus tiendas. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Target estaría permitiendo que agentes del ICE se reúnan en sus tiendas. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha realizado una acusación terrible contra Target, pues asegura que le están permitiendo a los agentes migratorios que utilicen los establecimientos de la empresa en El Bronx como un punto de reunión para sus operaciones, una práctica que, según advirtió, pondría en riesgo a toda la comunidad.

Cabe mencionar que esta denuncia surgió luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara contra Oscar Belgal, un dominicano de 28 años, durante un arresto en el vecindario de Marble Hill, en presencia de su menor hijo de cinco años que se encontraba en el asiento trasero del vehículo.

"Que Target abra grandes estacionamientos comerciales en pleno funcionamiento para actividades paramilitares es inaceptable y pone en riesgo a toda la comunidad", sostuvo la legisladora.

¿Cuáles son los Target donde realizan las reuniones del ICE?

Si bien no se han revelado los establecimientos en concreto donde están realizando las reuniones, la representante de Nueva York solicitó a la compañía que deje ofrecer sus propiedades ubicadas en El Bronx como supuestos puntos de reunión privados para los agentes federales.

Asimismo, Ocasio-Cortez también fue más allá de ello y no dudó en cuestionar la existencia del ICE. En su declaración, describió a este grupo como una agencia paramilitar y de vigilancia, además que actúa sin rendir cuentas a nadie. Reiteró también su llamado a eliminarla del país.

Cabe mencionar que pese a esta denuncia pública, esto no significa que exista un acuerdo confirmado entre el supermercado y el ICE. Según lo recogido por Washington Examiner, un portavoz de Target reveló que la empresa no tiene ningún acuerdo de cooperación con la agencia migratoria, ni con otras autoridades federales.

Por último, esta controversia se centra en el presunto uso de los estacionamientos comerciales y sobre si estos espacios son utilizados para facilitar los operativos migratorios.