Alerta máxima inmigrantes en EE.UU | ICE pone en la mira a estas mujeres extranjeras: Se han detenido a más de 700 en los operativos Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca, ordenó la deportación más grande de la historia, enfocándose en mujeres embarazadas.

ICE pone en la mira a estas mujeres extranjeras en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el mandatario ordenó que se realice la deportación más grande de la historia. En este sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en apenas 16 meses parece que ha puesto en la mira a mujeres embarazadas porque ha detenido a más de 700, de acuerdo a un informe publicado por la Comisión para las Mujeres Refugiadas (WRC).

En el documento, la organización cuestiona duramente la falta de empatía de la Administración de Trump con las extranjeras embarazadas descubiertas residiendo de manera irregular en territorio estadounidense.

Se conoció que las mujeres embarazadas están siendo privadas de su libertad y enviadas tanto a los centros de detención del ICE como a instalaciones carcelarias que tienen contratos con el Gobierno, donde además afirman llegar a carecer de acceso a atención médica especializada durante periodos superiores a lo establecido por la ley.

Mujeres embarazadas corren grandes riesgos al estar bajo custodia del ICE

La directora del programa de Derechos y Justicia para Migrantes de la WRC, Zain Lakhani, emitió un comunicado donde afirma que "la detención migratoria se ha convertido en una 'caja negra' de impunidad".

Además, en otra parte del informe indica que, de 128 mujeres diagnosticadas con embarazos de alto riesgo, solamente 4 fueron trasladadas a un sitio con condiciones más adecuadas para mantenerlas en resguardo mientras se define su situación legal.

Asimismo, entre enero del 2025 y febrero del 2026, se presentaron al menos 16 casos de abortos espontáneos en mujeres detenidas de diversas nacionalidades. De las 9 embarazadas que estaban bajo custodia del ICE en enero del 2026, se incrementó a 128 en el mes de marzo.

Detenidas permanecen más tiempo detenidas por el ICE

Se ha reportado que 145 mujeres han permanecido durante 90 días o más bajo custodia del ICE. Asimismo, existe un caso extremo donde una extranjera estuvo recluida durante 219 días, casi siete meses de su embarazo.

El informe de la WRC indica que el ICE gastó al menos $4.000.000 en la detención de 557 mujeres en estado de gestación.

Por último, durante la administración de Biden se optaba por darles a las mujeres embarazadas libertad condicional o bajo compromiso de comparecencia después de cinco días en promedio, mientras que en la era de Trump las inmigrantes pueden superar esas estancias detenidas.