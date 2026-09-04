Atención inmigrantes | Esta ciudad de EE.UU. podría eliminar el uso de guantes con descarga eléctrica del ICE

California podría eliminar el uso de guantes con descarga eléctrica del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

California podría eliminar el uso de guantes con descarga eléctrica del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

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En California se acaba de hacer oficial un proyecto de ley que tiene como finalidad limitar que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilicen guantes con descargas eléctricas en sus operativos migratorios. A pesar de que se trata de un proyecto de ley que aún está en curso, va por buen camino para convertirse en una normativa.

Cabe mencionar que el ICE aprobó recientemente un contrato por US$16,7 millones para la adquisición de 6,000 pares de guantes capaces de dar descargas eléctricas. De acuerdo con lo señalado por la agencia, la compra de estos artículos tiene un solo objetivo: utilizarlos para arrestar a inmigrantes.

¿Cuál es el proyecto de ley que impedirá que el ICE utilice los guantes eléctricos en California?

California es uno de los estados que está en contra del uso de dichos guantes eléctricos en su territorio a través del impulso de un proyecto que busca prohibirlos temporalmente.

Se trata de la propuesta legislativa AB 2760 que pretende restringir el uso de estos artículos por parte de las agencias locales, estatales y federales del estado mencionado hasta el 1 de enero del 2030.

Ten en cuenta que no sería el único pues este proyecto también propone que las agencias estatales y locales no puedan utilizar fondos públicos para comprar estos guantes eléctricos; también se les exige cambiar sus políticas de uso de la fuerza para dejar expresamente prohibidas estas herramientas.

Eso sí, se debe establecer que la definición de esta propuesta no incluye tasers, pistolas eléctricas paralizantes u otras armas similares que incapacitan a través de la descarga eléctrica.

¿Qué pasaría si Gavin Newsom aprueba la prohibición?

En el caso de que Newsom firme la propuesta AB 2760, las agencias de seguridad pública estatales y locales no podrían utilizar estos guantes dentro de California. La restricción también contempla a que las agencias federales de aplicación de la ley que operen en el estado como el ICE.

Además, las agencias estatales y locales no podrían utilizar fondos del gobierno de California para comprar estos dispositivos. "Sabemos que nuestras comunidades inmigrantes, las personas negras o morenas, serán los sujetos de prueba para estos guantes de tormento", afirmó González, al medio Político.