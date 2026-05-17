Gavin Newsom firma nueva ley en California que protege el dinero de los residentes: confirman fecha que entra en vigor

La nueva Ley DFAL de California, firmada por Gavin Newsom, establecerá controles más estrictos para apps de remesas y criptomonedas. | Foto: Time

La nueva Ley DFAL de California, firmada por Gavin Newsom, establecerá controles más estrictos para apps de remesas y criptomonedas. | Foto: Time

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La nueva Ley DFAL de California, firmada por Gavin Newsom, establecerá controles más estrictos para las aplicaciones de remesas, criptomonedas y billeteras digitales. La norma busca reforzar la seguridad financiera de millones de usuarios que utilizan estas plataformas para enviar dinero o administrar fondos desde sus celulares.

La Ley de Activos Financieros Digitales de California obligará a las empresas del sector a obtener una licencia estatal para continuar operando legalmente. Además, exigirá mayor transparencia sobre comisiones, riesgos y protección de datos, especialmente en servicios utilizados por la comunidad latina para transferencias internacionales.

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¿Cuándo entra en vigor la Ley DFAL en California?

La Ley DFAL entrará en vigor oficialmente el 1 de julio del 2026 en California. Desde esa fecha, únicamente podrán operar las plataformas que hayan obtenido una licencia del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) o, al menos, hayan iniciado el proceso de solicitud correspondiente.

La medida impactará principalmente en las empresas que manejan activos financieros digitales, aunque los usuarios también deberán verificar que las aplicaciones que utilizan estén autorizadas. Si una plataforma no cumple con la nueva normativa, podría suspender sus servicios en California, lo que obligaría a los clientes a retirar fondos y migrar su dinero a otras aplicaciones reguladas.

¿Qué cambios trae la Ley DFAL para apps de remesas y billeteras digitales?

La nueva regulación impone requisitos más estrictos para las plataformas digitales financieras que operan en California. El objetivo es aumentar la transparencia, mejorar la seguridad y ofrecer mayores garantías a los usuarios.