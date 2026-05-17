HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Gavin Newsom firma nueva ley en California que protege el dinero de los residentes: confirman fecha que entra en vigor

Con esta ley, las plataformas tendrán que informar claramente sobre tarifas, condiciones y posibles riesgos asociados al uso de criptomonedas y transferencias electrónicas internacionales.

La nueva Ley DFAL de California, firmada por Gavin Newsom, establecerá controles más estrictos para apps de remesas y criptomonedas.
La nueva Ley DFAL de California, firmada por Gavin Newsom, establecerá controles más estrictos para apps de remesas y criptomonedas. | Foto: Time
Escuchar
Resumen
Compartir

La nueva Ley DFAL de California, firmada por Gavin Newsom, establecerá controles más estrictos para las aplicaciones de remesas, criptomonedas y billeteras digitales. La norma busca reforzar la seguridad financiera de millones de usuarios que utilizan estas plataformas para enviar dinero o administrar fondos desde sus celulares.

La Ley de Activos Financieros Digitales de California obligará a las empresas del sector a obtener una licencia estatal para continuar operando legalmente. Además, exigirá mayor transparencia sobre comisiones, riesgos y protección de datos, especialmente en servicios utilizados por la comunidad latina para transferencias internacionales.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

PUEDES VER: La fruta andina, conocida como 'oro de los incas', que conquista paladares en EE.UU., China y Rusia por su sabor único

lr.pe

¿Cuándo entra en vigor la Ley DFAL en California?

La Ley DFAL entrará en vigor oficialmente el 1 de julio del 2026 en California. Desde esa fecha, únicamente podrán operar las plataformas que hayan obtenido una licencia del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) o, al menos, hayan iniciado el proceso de solicitud correspondiente.

La medida impactará principalmente en las empresas que manejan activos financieros digitales, aunque los usuarios también deberán verificar que las aplicaciones que utilizan estén autorizadas. Si una plataforma no cumple con la nueva normativa, podría suspender sus servicios en California, lo que obligaría a los clientes a retirar fondos y migrar su dinero a otras aplicaciones reguladas.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

lr.pe

¿Qué cambios trae la Ley DFAL para apps de remesas y billeteras digitales?

La nueva regulación impone requisitos más estrictos para las plataformas digitales financieras que operan en California. El objetivo es aumentar la transparencia, mejorar la seguridad y ofrecer mayores garantías a los usuarios.

  • Licencia obligatoria para operar
    Todas las aplicaciones de remesas, criptomonedas y billeteras digitales deberán obtener una licencia DFAL emitida por el DFPI para operar legalmente con clientes en California.
  • Mayor control financiero y tecnológico
    Las empresas tendrán que demostrar solvencia económica, sistemas de seguridad tecnológica y protocolos de gestión de riesgos antes de recibir autorización.
  • Transparencia en comisiones y condiciones
    La ley exige informar de manera clara los costos, tarifas y condiciones de cada operación realizada dentro de la plataforma.
  • Protección frente a pérdidas y ciberataques
    Las compañías deberán explicar qué tipo de cobertura o mecanismos de protección existen en caso de fraude, hackeos o movimientos no autorizados.
  • Canales de reclamo obligatorios
    Las plataformas tendrán que implementar sistemas más sólidos para reportar errores, resolver conflictos y atender reclamos de usuarios.
  • Suspensión para aplicaciones no autorizadas
    Las aplicaciones que no consigan la licencia estatal podrían dejar de funcionar en California desde julio del 2026.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ernesto Palacio: “No se trata de salir y se acabó, y te conviertes en Juan Diego Flórez o Iván Ayón-Rivas porque eres peruano”

Ernesto Palacio: “No se trata de salir y se acabó, y te conviertes en Juan Diego Flórez o Iván Ayón-Rivas porque eres peruano”

LEER MÁS
Venezuela deporta a Alex Saab a Estados Unidos y el polémico testaferro de Maduro vuelve a caer en manos de la justicia

Venezuela deporta a Alex Saab a Estados Unidos y el polémico testaferro de Maduro vuelve a caer en manos de la justicia

LEER MÁS
Querida conductora peruana se alejó de la televisión y ahora sorprende al 'vender' papa con huevo en Estados Unidos: "A solo 1 dólar"

Querida conductora peruana se alejó de la televisión y ahora sorprende al 'vender' papa con huevo en Estados Unidos: "A solo 1 dólar"

LEER MÁS
Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

LEER MÁS
Rusia desafía a Estados Unidos y prueba a Satan II, su sistema de misiles catalogado como el "más poderoso del mundo"

Rusia desafía a Estados Unidos y prueba a Satan II, su sistema de misiles catalogado como el "más poderoso del mundo"

LEER MÁS
Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025