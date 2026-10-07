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Fondos de SUN Bucks vencerá pronto | Si vives en California debes conocer la fecha clave para evitar perder los US$120

A pesar de que California ya entregó el beneficio a más de 3,8 millones de personas en lo que va del 2026, aún hay millones de dólares que siguen sin utilizar.

Si vives en California debes conocer la fecha clave para evitar perder tus fondos de SUN Bucks.
Si vives en California debes conocer la fecha clave para evitar perder tus fondos de SUN Bucks. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Si solicitaste la tarjeta SUN Bucks en California debes saber que los 120 dólares depositados podrían vencer pronto si es que aún no los has utilizado. Por ello, es clave tanto revisar el monto disponible y saber que este beneficio tiene un periodo limitado de uso. Si es que dejas pasar la fecha, podrías perder tu dinero sin opción a recuperarlo.

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Por si no lo sabes, SUN Bucks se trata de un programa federal cuyos fondos cubren un período de tres meses (40 dólares por mes) y se depositan de una sola vez en una tarjeta similar a una tarjeta de débito (EBT). Asimismo, el dinero está destinado para la compra de alimentos durante las vacaciones de verano en la mayoría de los estados de EE.UU.

¿Cómo saber cuándo vencen tus fondos de SUN Bucks?

La realidad es que el dinero depositado por SUN Bucks no puede usarse por tiempo indefinido, pues este tiene una fecha de caducidad y vence 122 días después de la fecha en que se carga en la tarjeta.

Debes tener claro que el plazo de 122 días empieza desde la fecha en la que se depositan los beneficios en tu tarjeta EBT/SUN Bucks, no desde el día en el que activas la tarjeta ni tampoco desde que haces la primera compra. Luego de ese tiempo, el saldo que no usaste caduca y no se puede volver a emitir ni recuperar.

Según CalMatters, California entregó las tarjetas del programa a unos 3,8 millones de niños en el 2026, pero cerca de US$106 millones todavía siguen sin utilizar, por lo que corren el riesgo de perderse si es que caducan.

¿Dónde ver la disponibilidad de tus fondos SUN Bucks?

Para revisarlo, dependerá del estado donde te encuentres, pero normalmente podrás revisar:

  • Vía web (ebtEDGE u otro portal EBT de tu estado): al registrarte con tu tarjeta, puedes consultar el saldo, la fecha en que los beneficios están disponibles y los movimientos.
  • App móvil (ebtEDGE u otra app EBT oficial): descargas la aplicación, por ejemplo ebtEDGE, y al iniciar sesión con los datos de tu tarjeta puedes ver el saldo y la fecha en que se cargaron los fondos.
  • Por teléfono (número del reverso de la tarjeta): puedes llamar a la línea de atención de la tarjeta EBT, que aparece en la parte posterior. Allí suelen facilitarte el saldo y también la fecha del depósito de los beneficios, con lo que puedes calcular los 122 días.

En algunos lugares se envía un aviso por correo o notificación antes de que venzan los fondos, indicando cuál es la fecha límite para utilizarlos. Las autoridades recomiendan no esperar el aviso y revisar periódicamente el saldo y la fecha de disponibilidad, porque una vez que el dinero expire no podrá reemplazarse.

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