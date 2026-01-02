HOYSuscripcion LR Focus

USA

La nueva ley de California que cambiará la forma de hacer compras en supermercados y sorprenderá a los consumidores

La nueva ley en California, el Senate Bill 1053, busca reducir residuos sólidos y contaminación, lo que amplía una prohibición anterior sobre bolsas plásticas reutilizables.

California comenzó a aplicar nueva ley que cambia la forma de hacer compras en supermercados.
California comenzó a aplicar nueva ley que cambia la forma de hacer compras en supermercados. | Difusión

Desde el 1 de enero, realizar compras en los supermercados de California dejó de ser tan sencillo como siempre. Una nueva ley estatal cambió las reglas sobre el uso de bolsas plásticas, lo que ha causado confusión tanto entre los comerciantes como los clientes, especialmente en pequeños negocios y comunidades que solían reutilizar estas bolsas en su día a día.

La nueva normativa prohíbe la entrega de bolsas plásticas de un solo uso en supermercados, tiendas con farmacias, tiendas de conveniencia, food marts y licorerías. A partir de ahora, los comercios solo podrán ofrecer bolsas de papel en las cajas, y cada una tendrá un costo obligatorio de 10 centavos.

lr.pe

¿Por qué California comenzó a aplicar esta norma en supermercados?

La ley, llamada Senate Bill 1053, tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos sólidos, que son responsables de gran parte de la contaminación ambiental en California. Esta normativa amplía una prohibición aprobada por los votantes hace más de 10 años, la cual dejó un vacío legal que permitió el uso de bolsas plásticas más gruesas que se consideraban reutilizables.

La senadora estatal Catherine Blakespear, quien fue la impulsora de esta iniciativa y representa al Distrito 38, defendió el proyecto explicando que su propósito no es hacer más difícil transportar las compras, sino cambiar el tipo de material utilizado. "Necesitamos poder llevar nuestros víveres a casa, pero con un material que no dure miles de años ni permanezca intacto en el ambiente”, comentó.

lr.pe

Dudas sobre nueva medida en California

El cambio ha tomado por sorpresa a varios comerciantes. Nicholas Tran, copropietario del supermercado Vien Dong 4 en el barrio Colina Del Sol de San Diego, compartió sus dudas en una entrevista con FOX 5 San Diego. Tran se preguntó qué pasará con las bolsas plásticas que ya había comprado antes de que entrara en vigor la ley y señaló la contradicción ecológica de tener que desecharlas sin usarlas.

Además, advirtió que las bolsas de papel son más caras para los negocios, ya que pueden llegar a costar un 25% más que las de plástico. También recordó que muchas familias solían reutilizar las bolsas plásticas como bolsas de basura, por lo que ahora tendrán que buscar una alternativa para ese propósito.

lr.pe

¿Quiénes se encargarán de aplicar la nueva ley?

La implementación de la nueva ley en supermercados será responsabilidad de los gobiernos locales, como las ciudades y los condados, así como de la oficina del fiscal general de California. Además, cualquier persona puede denunciar infracciones, lo que hace que la medida sea aún más inmediata y esté bajo constante vigilancia.

Algunos consumidores ya estaban listos para adaptarse a este cambio. Por ejemplo, Atlantis Showalter comentó que siempre lleva consigo una bolsa reutilizable. De esta forma, evita pagar cargos adicionales y evita situaciones incómodas. “Las bolsas de las tiendas suelen ser muy débiles, se rompen con facilidad”, explicó.

