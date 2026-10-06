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Alerta para conductores en California | Este error muy común puede hacer que te multen, te quiten tu auto y hasta suspendan su licencia

Los conductores en California deben conocer las normativas del DMV sobre el seguro obligatorio pues el incumplimiento puede resultar en suspensión del registro.

Conductores de California deben estar atentos a la vigencia de su seguro par evitar la suspensión.
Conductores de California deben estar atentos a la vigencia de su seguro par evitar la suspensión. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Las personas que tengan un automóvil y manejen por las calles de California deben conocer muy a fondo las reglas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), especificado en el Manual de Procedimientos de Registro de la Industria Automotriz. Allí se encuentra una exigencia que podría llevarte desde la suspensión del registro hasta la retención de tu vehículo.

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La exigencia del DMV está vinculada con el seguro obligatorio, además de la responsabilidad financiera y las consecuencias que pueden enfrentar los conductores si circulan sin la cobertura requerida.

¿Cuáles son los requisitos mínimos del seguro en California?

El DMV de California exige que todos los vehículos que estén registrados en el estado tengan algún tipo de seguro de responsabilidad civil, pues este indemniza a la otra persona cuando sucede un accidente. Según el DMV, estos son:

  • Póliza de seguro de responsabilidad civil para vehículos a motor.
  • Depósito en efectivo de US$75.000 dólares en el DMV.
  • Certificado de autoseguro emitido por el DMV.
  • Fianza por valor de US$75.000 dólares emitida por una empresa autorizada para operar en California.

Asimismo, los requisitos mínimos que debe cumplir el seguro de responsabilidad civil son:

  • US$30.000 por lesiones o muerte de una persona.
  • US$60.000 dólares por lesiones o fallecimiento de más de una persona.
  • US$15.000 por daños a la propiedad.

¿Qué ocurre si el vehículo circula sin la cobertura en California?

El Departamento de Seguros de California advierte que circular sin la cobertura de responsabilidad civil exigida podría derivar en multas, suspensión de la licencia y la confiscación del vehículo. La agencia también comunica que la compañía de seguros informa al DMV cuando un usuario no posee cobertura.

En el caso de que una póliza deje de estar vigente, el propietario tiene que contratar una nueva cobertura y procurar que el organismo reciba la nueva prueba de responsabilidad financiera. Además, si el DMV recibe el aviso de cancelación, notifica al propietario y este tiene 45 días desde el aviso para demostrar que existe otra cobertura antes de que se suspenda el registro.

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