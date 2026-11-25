Máxima atención | Lista oficial de lugares que cerrarán este 26 de noviembre por Thanksgiving 2026 en Estados Unidos Tiendas como Kroger, Whole Foods y Food Lion abrirán, pero con horarios reducidos. Consulta la sucursal para confirmar el horario de atención específico.

Lugares que cerrarán este 26 de noviembre por Thanksgiving 2026 en EE.UU.

Lugares que cerrarán este 26 de noviembre por Thanksgiving 2026 en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El jueves 26 de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y si aún necesitas comprar algún ingrediente para la cena, un regalo para tus amigos o si tienes un trámite pendiente, es importante que lo organices con anticipación. Antes de salir de casa esa fecha es necesario que revises si realmente atenderá debido a que no todos funcionarán con normalidad.

¿Qué tiendas abrirán en Thanksgiving 2026?

A continuación, te diremos las opciones que tendrás si te faltan realizar compras de último momento:

Kroger: abrirá, pero cerrará antes: entre las 3.00 p. m. y las 5.00 p. m. Sus farmacias y clínicas estarán cerradas.

Whole Foods Market: la mayoría de sus tiendas abrirá con horario especial. La hora exacta dependerá de la sucursal; algunos locales anuncian atención de 7.00 a. m. a 1.00 p. m.

Food Lion: estará abierto de 7.00 a. m. a 3.00 p. m.

Harris Teeter: abrirá hasta las 2.00 p. m.

Dollar General: funcionará en su horario comercial habitual.

Family Dollar: atenderá con normalidad, pero el horario variará según la ubicación.

Fred Meyer: abrirá hasta las 4.00 p. m.

HEB: funcionará de 6.00 a. m. a 12.00 p. m. Sus farmacias permanecerán cerradas.

Mercado de agricultores Sprouts: abierto desde las 7.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.

Wegmans: sus tiendas abrirán hasta las 4.00 p. m.

¿Los bancos atenderán durante Thanksgiving 2026 en EE.UU.?

La mayoría de las sucursales bancarias estarán cerradas, incluidas las de Bank of America, Chase, TD Bank y Capital One; sin embargo, los trámites mediante banca digital y los cajeros automáticos se mantendrán abiertos.

¿Entregarán paquetes o correos durante el Día de Acción de Gracias 2026?

Los servicios regulares de correo y paquetería se suspenderán, pero habrá algunas excepciones para los envíos urgentes, por lo que quedará de esta manera:

USPS: las oficinas postales estarán cerradas y no habrá reparto regular. Habrá excepciones para servicios especiales, como Priority Mail Express.

UPS: No habrá recogidas ni entregas regulares, mientras que UPS Express Critical seguirá disponible.

FedEx: Se suspenderán los servicios regulares de recogida y entrega. Sin embargo, FedEx Custom Critical será una excepción.

Servicios que estarán cerrados el 26 de noviembre en EE.UU.

Las siguientes tiendas tienen previsto cerrar sus establecimientos el 26 de noviembre:

Aldi, Publix, Trader Joe's y Hy-Vee

Costco, Sam's Club y BJ’s Wholesale Club

Walmart y Target

Best Buy y Kohl's

Home Depot y Lowe's

Por último, los cierres corresponden a las tiendas físicas; sin embargo, algunas cadenas mantendrán sus promociones y compras por internet durante el feriado.