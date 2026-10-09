Buenas noticias para inmigrantes legales e indocumentados | Gobierno de EE.UU. activa programa de ayuda de alimentos WIC: Guía para solicitarlo

Gobierno de EE.UU. activa programa de ayuda de alimentos WIC. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Gobierno de EE.UU. activa programa de ayuda de alimentos WIC. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) es asistencia que entrega el Gobierno de Estados Unidos y si bien no entrega nada en efectivo, en comparación a otros, ofrece alimentos saludables, educación nutricional y apoyo para la lactancia; siempre y cuando cumplas con determinados requisitos.

Los interesados que cumplan con algunos requisitos como los criterios de ingresos, residencia y riesgo nutricional, pueden realizar la inscripción a través de una agencia local donde te dirán cómo completar el trámite y la documentación que debes presentar.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda de alimentos WIC?

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las personas que pueden solicitar WIC son:

Mujeres embarazadas, durante la gestación.

Mujeres en posparto, hasta seis meses después de terminar el embarazo.

Mujeres que están amamantando, hasta que el bebé cumpla un año.

Bebés y menores de cinco años, mediante la solicitud de sus padres o cuidadores.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el WIC?

Para acceder al WIC, las personas tendrán que cumplir con estos requisitos principales:

Pertenecer a una de las categorías elegibles ya mencionadas.

Respetar los límites de ingresos: los ingresos del hogar deben situarse dentro de los topes fijados por el programa, que por lo general equivalen al 185% del nivel federal de pobreza.

Presentar riesgo nutricional: el personal de WIC realiza una evaluación gratuita para comprobar si se cumple este criterio.

Residir en el estado o territorio en el que se presenta la solicitud.

En cambio, quienes reciben Medicaid, SNAP o TANF pueden acreditar el requisito de ingresos mediante las normas de elegibilidad categórica, aunque igualmente deberán cumplir con el resto de las condiciones del programa.

¿Cómo solicitar el WIC?

La solicitud puede iniciarse en una agencia de WIC de la zona en la que vive la persona interesada en obtener el beneficio. El procedimiento varía según el estado: en algunos casos se puede comenzar por internet o por teléfono, mientras que en otros la agencia organiza una cita para completar la inscripción.

Además, la agencia puede pedir distintos documentos de identidad, domicilio e ingresos, o bien constancias de participación en programas como Medicaid, SNAP o TANF, según la situación de cada solicitante.