Directivo de Universitario arremetió contra Alianza Lima por polémica durante celebración en Matute: "Siguen poniendo el escudo chico" Fabrizio Acerbi criticó a Alianza Lima luego de que intentaran opacar la celebración de las 'Leonas' en Matute, tras conquistar la Liga Femenina 2026.

Universitario celebró la conquista de la Liga Femenina 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, pero los festejos de las 'Leonas' estuvieron acompañados de una polémica. Durante la celebración del plantel crema en Matute, comenzaron a sonar canciones identificadas con Alianza Lima a todo volumen. El directivo crema, Fabrizio Acerbi, se pronunció sobre lo ocurrido y habló sobre las dificultades que tuvieron las futbolistas para festejar tranquilamente.

Luego de la conquista de Universitario en el fútbol femenino, el directivo de la institución crema dejó una polémica frase que hizo referencia a los recientes triunfos del equipo frente a su clásico rival en instancias decisivas en Matute. "Siguen poniendo el escudo chico. Ganamos en femenino y en masculino", manifestó.

Directivo de Universitario arremetió contra Alianza Lima por polémica durante celebración en Matute

La molestia se originó luego de que, durante la celebración de Universitario, los parlantes de Matute reprodujeran canciones de Alianza Lima. Inicialmente, Fabrizio Acerbi dio a entender que no había posibilidad de festejar en el estadio blanquiazul. "¿Dónde?", respondió el directivo de manera irónica al ser consultado por lo ocurrido.

Más allá de la controversia, Acerbi destacó el trabajo realizado por la institución y el plantel femenino, que consiguió quedarse con el Apertura y el Clausura para asegurar el campeonato nacional. "Estoy contento. Es un premio al trabajo del proyecto, por estos resultados sabemos siempre que estamos en el camino correcto", destacó.

¿Cómo quedaron las finales de la Liga Femenina 2026?

En el partido de ida, Universitario se impuso por 3-1 en el estadio Monumental. Pese a tener la ventaja, las 'Leonas' fueron por un nuevo triunfo en el duelo de vuelta, donde golearon por 4-1 en el estadio Alejandro Villanueva, cerrando la serie con un contundente 7-2 en el marcador global. Cabe señalar que la 'U' ya había ganado el Torneo Apertura y con ello, se llevó el título de manera directa.