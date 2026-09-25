Atención beneficiarios de SNAP | Entregarán tarjetas EBT con chip: ¿para que sirven y cómo conseguirlas?

Con la finalidad de evitar que delincuentes puedan conseguir las tarjetas EBT tradicionales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), diversos estados de EE.UU. anunciaron la entrega de tarjetas con chip, de esa manera ya no podrían ser duplicadas y ser robadas para robar los beneficios de SNAP.

Gracias a esta tecnología, se les hará más difícil a los malhechores clonar la tarjeta en una compra presencial porque ahora utilizarán datos dinámicos y autenticación adicional. Asimismo, las tarjetas con función tap o sin contacto agregan otra alternativa de pago para evitar que se deslice por la banda magnética.

¿Qué estados están entregando las nuevas tarjetas EBT con chip?

Al menos ocho estados han comenzado a entregar las tarjetas EBT con chip a los beneficiarios de SNAP y son: Alabama, California, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Oklahoma y Virginia, de acuerdo con Newsweek. La finalidad de ello es frenar el skimming, que es el robo de datos de tarjetas con banda magnética que permite a delincuentes vaciar los beneficios de alimentos.

De acuerdo con un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), apoyado con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se reveló el robo de más de US$320 millones en beneficios SNAP para casi 679.000 hogares entre el 1 de octubre de 2022 y el 20 de diciembre de 2024.

¿Qué deben hacer los beneficiarios para recibir las tarjetas EBT?