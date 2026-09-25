Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Latinos en USA

Atención beneficiarios de SNAP | Entregarán tarjetas EBT con chip: ¿para que sirven y cómo conseguirlas?

Al menos ocho estados de EE.UU. han comenzado a distribuir estas tarjetas EBT con chip y en esta nota, te diremos quiénes pueden tramitarla.

Entregarán tarjetas EBT con chip en Estados Unidos.
Entregarán tarjetas EBT con chip en Estados Unidos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

Con la finalidad de evitar que delincuentes puedan conseguir las tarjetas EBT tradicionales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), diversos estados de EE.UU. anunciaron la entrega de tarjetas con chip, de esa manera ya no podrían ser duplicadas y ser robadas para robar los beneficios de SNAP.

Puedes ver

Alerta máxima en Walmart | Una persona muere a causa de un tiroteo cerca al supermercado: ¿Se atrapó a los culpables?

lr.pe

Gracias a esta tecnología, se les hará más difícil a los malhechores clonar la tarjeta en una compra presencial porque ahora utilizarán datos dinámicos y autenticación adicional. Asimismo, las tarjetas con función tap o sin contacto agregan otra alternativa de pago para evitar que se deslice por la banda magnética.

¿Qué estados están entregando las nuevas tarjetas EBT con chip?

Al menos ocho estados han comenzado a entregar las tarjetas EBT con chip a los beneficiarios de SNAP y son: Alabama, California, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Oklahoma y Virginia, de acuerdo con Newsweek. La finalidad de ello es frenar el skimming, que es el robo de datos de tarjetas con banda magnética que permite a delincuentes vaciar los beneficios de alimentos.

De acuerdo con un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), apoyado con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se reveló el robo de más de US$320 millones en beneficios SNAP para casi 679.000 hogares entre el 1 de octubre de 2022 y el 20 de diciembre de 2024.

¿Qué deben hacer los beneficiarios para recibir las tarjetas EBT?

  • Esperar el aviso oficial de la agencia estatal de SNAP; por lo general, las nuevas tarjetas se remiten por correo y sustituyen a la anterior.
  • Activar la nueva tarjeta siguiendo las instrucciones adjuntas y destruir la tarjeta vieja solo cuando la nueva ya esté en funcionamiento.
  • Cambiar el PIN por uno difícil de adivinar y no compartirlo con nadie.
  • Consultar con frecuencia el saldo y el registro de movimientos; si aparece una compra desconocida, comunicarla de inmediato a la línea EBT del estado.
  • Mantener la precaución ante mensajes de texto, llamadas o enlaces que pidan el número de la tarjeta, el PIN o códigos de verificación.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Medalla de bronce para Perú! La 'Bicolor' venció 2-1 a Chile y se quedó con el tercer lugar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Es falso que el Callao cuente con la tasa de tuberculosis más alta del país

Alarma en colegio de Chiclayo: hallan arma de fuego en mochila de escolar de 13 años

Latinos en USA

Alerta máxima en EE.UU: Policía de este condado revela presencia del ICE y arrestos a inmigrantes pese a no ser notificados

Confirmado | Clientes de Amazon en EE.UU. podrían recibir un pago de $200: Requisitos que debes seguir y cómo será entregado

Terror en Walmart | Hombre casi asesina a dos mujeres y a su perro dentro del estacionamiento del supermercado: Enfrenta cargos por intento de asesinato

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Policía refuerza vigilancia al presunto asesino de la ‘China Polo’

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana

Congresistas cuestionan participación de Keiko Fujimori en la ONU: "Repite un discurso que ya le escuchamos a Boluarte"