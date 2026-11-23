Alerta máxima en EE.UU. | FDA anuncia el retiro de más de 51.000 pastas dentales y enjuagues bucales por contener hormonas: ¿Qué reveló el informe? La FDA ordena el retiro voluntario de más de 51,000 unidades de pastas dentales y enjuagues de ORL Labs por la presencia de hormonas y DHEA en sus productos.

FDA anuncia el retiro de más de 51.000 pastas dentales y enjuagues bucales en EE.UU.

FDA anuncia el retiro de más de 51.000 pastas dentales y enjuagues bucales en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días se conoció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció que la empresa ORL Labs LLC, con sede en Scottsdale, Arizona, empezó el retiro voluntario de más de 51.000 unidades de pastas dentales y enjuagues bucales comercializados para niños y adultos. El aislamiento del producto involucra a seis artículos de su línea ORL Organic Oral Care.

¿Por qué razón están retirando las pastas dentales y enjuagues de niños de EE. UU.?

De acuerdo con un informe de cumplimiento de la FDA, la empresa anunció esta medida luego de recibir una notificación de la agencia sobre la presencia de progesterona estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA) en algunas muestras.

Cabe mencionar que las dos primeras mencionadas son hormonas sexuales femeninas, mientras que la DHEA es una sustancia que el organismo utiliza para producir estrógeno y testosterona.

Si bien el retiro inició el 12 de octubre, fue el 6 de noviembre cuando fue clasificado como Clase II, una categoría que contempla posibles efectos adversos temporales o reversibles, con un riesgo mínimo de consecuencias graves.

Lista de productos afectados por la alerta de la FDA

La medida indica 51.762 unidades que han sido distribuidas en todo el país, con fechas de vencimiento que van desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2028:

Producto Contenido Unidades afectadas Pasta dental natural ORL Organic Oral Care – Fresh Mint Tubo de 4 oz 19.247 Pasta dental natural ORL Organic Oral Care – Cinnamint Tubo de 4 oz 7.202 Pasta dental natural ORL Organic Oral Care – Bubblegum Kids Tubo de 4 oz 3.976 Enjuague bucal ORL Organic Oral Care – Fresh Mint Botella de 16,9 oz 12.081 Enjuague bucal ORL Organic Oral Care – Cinnamint Kids Botella de 16,9 oz 6.140 Enjuague bucal ORL Organic Oral Care – Bubblegum Kids Botella de 16,9 oz 3.116

Datos adicionales del retiro

Empresa: ORL Labs LLC (Scottsdale, Arizona)

Línea: ORL Organic Oral Care

Inicio del retiro: 12 de octubre

Clasificación: Clase II (6 de noviembre)

Fechas de vencimiento: desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2028

Por su parte, la FDA no especificó cuáles son las hormonas exactas que se encontraron en cada muestra ni tampoco las concentraciones detectadas. Tampoco explicó cómo se produjo la contaminación cruzada. Asimismo, los números de lote correspondientes a cada presentación pueden consultarse en el informe oficial de cumplimiento de la FDA, donde se encuentra el listado específico de los artículos retirados.

¿Cómo solicitar el reembolso si compraste estos productos?

Según el documento de la FDA, ORL Labs no publicó un comunicado de prensa acerca del retiro, sino que notificó a los distribuidores y el público a través de cartas. El informe tampoco incluyó instrucciones específicas acerca de cómo desechar los productos ni información sobre posibles reembolsos.

Por último, los consumidores que tengan dudas tendrán que comunicarse con ORL Labs a través del teléfono 844-675-5227 o del correo electrónico orl@orlcares.com.