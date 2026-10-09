¿Te quedaste sin SNAP en Nueva York? Así puedes recuperar el dinero y quienes podrán acceder nuevamente a los cupones

Algunas personas en Nueva York, por el simple hecho de no cumplir los requisitos laborales para adultos sin dependientes, están perdiendo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP); sin embargo, para todos ellos existe una gran noticia pues podrán volver a solicitarlos este mes de octubre.

Ten en cuenta que los expedientes que fueron cerrados no se abrirán por sí solos. Según cada caso, la persona tendrá que presentar una nueva solicitud, solicitar que la incorporen otra vez al caso familiar de SNAP o comprobar si es que se cumple con una exención a las exigencias laborales.

¿Quiénes pueden acceder nuevamente a los beneficios SNAP en Nueva York?

Las personas que pueden recuperar sus beneficios SNAP son los ABAWD (Able-Bodied Adults Without Dependents o Adultos Aptos sin Dependientes, en español), que consisten en adultos de 18 a 64 años considerados aptos para trabajar y sin un menor de 14 años en el hogar, que agotaron el límite de tres meses de SNAP por no cumplir las actividades requeridas. De acuerdo a lo señalado por la web oficial de Nueva York, el contador de ese límite se reinició el 1 de octubre del 2026.

Asimismo, también pueden volver a solicitarlo otros hogares que cumplan con los criterios generales de SNAP, incluidos los trabajadores de bajos ingresos, familias con hijos, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares con costos altos de vivienda. La elegibilidad y el monto se calculan caso por caso.

En el caso de los inmigrantes, siguen siendo elegibles, entre otros grupos, los residentes permanentes legales, ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Micronesia, Palau y las Islas Marshall; también algunos titulares de Green Card, pero deben cumplir cinco años de residencia, a excepción de ser menos de 18 años o tener 40 trimestres de trabajo acreditable.

No obstante, las personas asiliadas, refugiadas, con visa T y autopeticionarias bajo VAWA dejaron de ser elegibles bajo las reglas citadas, aunque podrían volver a calificar si después consiguen la residencia permanente, de acuerdo con lo señalado The Legal Aid Society.

¿Cómo solicitar SNAP otra vez en Nueva York?

A partir del 1 de octubre, las personas que perdieron sus beneficios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre por no cumplir con los requisitos laborales aplicados, ahora podrán volver a solicitarlos. De esa manera, se les da más tiempo para encontrar empleo, acceder a la capacitación o realizar otras actividades para cumplir con las condiciones del programa.

"El plazo de elegibilidad para recibir SNAP de los adultos sanos sin dependientes (ABAWD) se reinició el 1 de octubre de 2026. Esto significa que, si perdió sus beneficios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026 por no cumplir los requisitos laborales aplicables a este grupo, ahora puede volver a solicitarlos a través de myBenefits.ny.gov o access.nyc.gov, pero solo para residentes de la ciudad de Nueva York, según lo señala la web oficial en ese estado.

A continuación, los pasos para solicitar de nuevo tus beneficios SNAP en Nueva York: