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Excelentes noticias para beneficiarios de SNAP en EE.UU. | Desde el 1 de octubre aumentarán los pagos: Conoce los nuevos montos

A partir del 1 de octubre, se incrementarán los montos máximos mensuales del SNAP, pero dependerá del tamaño del hogar, sus ingresos y los gastos.

Conoce los nuevos montos que recibirán los beneficiarios de SNAP en octubre.
Conoce los nuevos montos que recibirán los beneficiarios de SNAP en octubre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Para el mes de octubre, las personas que reciben sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) verán reflejado un aumento en sus pagos mensuales. Esta actualización responde a todos los cambios en el costo de vida; sin embargo, el nuevo monto puede variar según la situación de cada familia. Además, en cada estado existe su propio calendario para depositar los fondos en la tarjeta EBT.

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¿Cuánto recibirá cada hogar en sus pagos SNAP para octubre del 2026?

En los 48 estados, incluido Washington D. C., el máximo monto para una persona subirá a US$306 al mes y el de una familia de cuatro integrantes a US$1.023, pese a que el pago real dependerá de los ingresos, gastos deducibles y el tamaño del hogar, de acuerdo con su sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Te diremos cuáles son los máximos mensuales de SNAP para todos los estados contiguos y el Distrito de Columbia durante el año fiscal 2027, que va desde el 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2027:

  • 1: US$306
  • 2: US$562
  • 3: US$808
  • 4: US$1.023
  • 5: US$1.217
  • 6: US$1.463
  • 7: US$1.616
  • 8: US$1.841
  • Cada persona adicional: +US$225

Ten en cuenta que en Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos los máximos montos son debido al mayor costo de alimentos.

El calendario de pagos de octubre, según cada estado de EE.UU.

A continuación, todos los calendarios de depósitos en la tarjeta EBT de SNAP para el mes de octubre del 2026:

  • Alabama: 4–23 de octubre
  • Alaska: 1 de octubre
  • Arizona: 1–13 de octubre
  • Arkansas: 4–13 de octubre
  • California: 1–10 de octubre
  • Colorado: 1–10 de octubre
  • Connecticut: 1–3 de octubre
  • Delaware: 2–23 de octubre
  • Distrito de Columbia: 1–10 de octubre
  • Florida: 1–28 de octubre
  • Georgia: 5–23 de octubre
  • Guam: 1–10 de octubre
  • Hawái: 3–5 de octubre
  • Idaho: 1–10 de octubre
  • Illinois: 1–20 de octubre
  • Indiana: 5–23 de octubre
  • Iowa: 1–10 de octubre
  • Kansas: 1–10 de octubre
  • Kentucky: 1–19 de octubre
  • Luisiana: 1–23 de octubre
  • Maine: 10–14 de octubre
  • Maryland: 4–23 de octubre
  • Massachusetts: 1–14 de octubre
  • Michigan: 3–21 de octubre
  • Minnesota: 4–13 de octubre
  • Misisipi: 4–21 de octubre
  • Misuri: 1–22 de octubre
  • Montana: 2–6 de octubre
  • Nebraska: 1–5 de octubre
  • Nevada: 1–10 de octubre
  • New Hampshire: 5 de octubre
  • Nueva Jersey: 1–5 de octubre
  • Nuevo México: 1–20 de octubre
  • Nueva York: 1–9 de octubre*
  • Carolina del Norte: 3–21 de octubre
  • Dakota del Norte: 1 de octubre
  • Ohio: 2–20 de octubre
  • Oklahoma: 1–10 de octubre
  • Oregón: 1–9 de octubre
  • Pensilvania: 1–15 de octubre
  • Rhode Island: 1 de octubre
  • Carolina del Sur: 1–19 de octubre
  • Dakota del Sur: 10 de octubre
  • Tennessee: 1–20 de octubre
  • Texas: 1–28 de octubre
  • Utah: 5, 11 y 15 de octubre
  • Vermont: 1 de octubre
  • Islas Vírgenes de EE.UU.: 1 de octubre
  • Virginia: 1–7 de octubre
  • Washington: 1–20 de octubre
  • Virginia Occidental: 1–9 de octubre
  • Wisconsin: 1–15 de octubre
  • Wyoming: 1–4 de octubre

En el caso de Nueva York, el calendario puede cambiar según el condado y el tipo de caso. Debes revisar la cuenta EBT o la agencia local si no ves el depósito en la fecha esperada.

¿Cómo se asignará el día?

El rango de fechas no quiere decir que cada persona lo recibirá el primer día establecido, pues cada estado usa criterios como:

  • El último dígito del número de caso.
  • El número de identificación del beneficiario.
  • La fecha de solicitud o de recertificación.
  • La inicial del apellido, en ciertos estados.

Por último, el aumento se aplica automáticamente a los hogares elegibles, por lo que no será necesario presentar una solicitud adicional solo por el ajuste anual.

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