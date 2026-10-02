Confirmado | Cambios en el SNAP dejarían sin cupones a beneficiarios en el mes de octubre: ¿Quiénes serán los perjudicados?
Aproximadamente 2,5 millones de personas podrían perder acceso a los beneficios de SNAP por los nuevos requisitos de trabajo y oficio que se han endurecido.
Si actualmente accedes a los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), debes estar atento a los cambios que ya comenzaron a regir el 1 de octubre. Ante ello, se conoció que con las nuevas reglas se endurecen los requisitos de trabajo y elegibilidad, por lo que aproximadamente 2,5 millones de personas podrían perder esa ayuda.
¿Quiénes podrían perder el acceso a SNAP desde octubre del 2026?
Debes saber que ante los cambios que se anunciaron para el SNAP, estas personas podrían perder los beneficios:
- El grupo con mayor riesgo incluye a los adultos de 55 a 64 años sin hijos menores de 14 años a su cargo y que no logren acreditar las 80 horas mensuales exigidas o una causa de exención válida.
- Además, pueden verse afectados los padres o cuidadores de adolescentes, veteranos, personas sin vivienda y quienes fueron jóvenes de acogida pues ya no cuentan con las protecciones automáticas que los excluían de esa regla.
Aún continúa existiendo una serie de exenciones para algunos grupos, entre ellos menores de edad, personas mayores, embarazadas y quienes tengan una condición física o mental que la exima, por lo que los estados pueden aplicar otros criterios o verificaciones, según lo indica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
¿Cuáles son los cambios de SNAP en octubre del 2026?
A continuación, te diremos los cambios en SNAP que se aplicarán desde el 1 de octubre del 2026 y que debes conocer:
- Edad sujeta a la exigencia laboral: los adultos considerados aptos para trabajar y sin dependientes deberán cumplir esta regla hasta los 64 años; antes, el límite era de 54.
- Horas requeridas: para conservar SNAP más allá de tres meses dentro de un periodo de 36 meses, será necesario trabajar, capacitarse o realizar alguna actividad autorizada durante al menos 80 horas al mes, lo que equivale a 20 horas semanales.
- Padres y cuidadores: tener un hijo de 14 años o más ya no exime automáticamente a un adulto de la regla del límite temporal de trabajo.
- Exenciones suprimidas: los veteranos, las personas sin hogar y los jóvenes que salieron del sistema de acogida temporal al cumplir 18 años ya no conservarán las exenciones federales específicas de las que disponían frente al límite de tiempo.
- Exenciones territoriales: se limita la capacidad de los estados para suspender el límite temporal en áreas con pocas oportunidades laborales.
- Personas no ciudadanas: se retiró la elegibilidad de ciertos inmigrantes con presencia legal que antes podían acceder a SNAP; la información federal recoge cambios en la elegibilidad de no ciudadanos.
- Gastos para los estados: ahora los estados deberán asumir el 75% de los costes administrativos de SNAP, frente al 50% anterior; esto podría derivar en restricciones adicionales según las decisiones de cada estado.