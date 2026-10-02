Confirmado | Cambios en el SNAP dejarían sin cupones a beneficiarios en el mes de octubre: ¿Quiénes serán los perjudicados?

Cambios en el SNAP dejarían sin cupones a beneficiarios de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Cambios en el SNAP dejarían sin cupones a beneficiarios de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Si actualmente accedes a los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), debes estar atento a los cambios que ya comenzaron a regir el 1 de octubre. Ante ello, se conoció que con las nuevas reglas se endurecen los requisitos de trabajo y elegibilidad, por lo que aproximadamente 2,5 millones de personas podrían perder esa ayuda.

¿Quiénes podrían perder el acceso a SNAP desde octubre del 2026?

Debes saber que ante los cambios que se anunciaron para el SNAP, estas personas podrían perder los beneficios:

El grupo con mayor riesgo incluye a los adultos de 55 a 64 años sin hijos menores de 14 años a su cargo y que no logren acreditar las 80 horas mensuales exigidas o una causa de exención válida.

Además, pueden verse afectados los padres o cuidadores de adolescentes, veteranos, personas sin vivienda y quienes fueron jóvenes de acogida pues ya no cuentan con las protecciones automáticas que los excluían de esa regla.

Aún continúa existiendo una serie de exenciones para algunos grupos, entre ellos menores de edad, personas mayores, embarazadas y quienes tengan una condición física o mental que la exima, por lo que los estados pueden aplicar otros criterios o verificaciones, según lo indica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

¿Cuáles son los cambios de SNAP en octubre del 2026?

A continuación, te diremos los cambios en SNAP que se aplicarán desde el 1 de octubre del 2026 y que debes conocer: