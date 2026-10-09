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Medicare entregará $90 a millones de beneficiarios en EE.UU.: ¿Cómo recibirlo en octubre del 2026?

Los adultos mayores con Medicare recibirán un pago único de US$90 tras el anuncio del presidente Donald Trump. Te diremos cómo verificar tu elegibilidad.

Medicare entregará $90 a millones de beneficiarios en EE.UU.
Medicare entregará $90 a millones de beneficiarios en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Una gran noticia para millones de adultos mayores con cobertura de Medicare pues recibirán un pago de US$90 por persona, luego de un anuncio del presidente Donald Trump. Si bien este dinero se distribuirá a través del Fondo de Mejora de Medicare, el beneficio no llegaría a todos los afiliados.

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Cabe mencionar que este pago no se trata de un beneficio mensual ni tampoco requiere que envíes una solicitud aparte, solo se trata de un reembolso único, de acuerdo con la web de The White House.

¿Quiénes podrán acceder al pago del Medicare?

Debes saber que para recibir este monto, una persona tendrá que cumplir todos estos requisitos:

  • Estar inscrita en Medicare Original, Parte B.
  • Vivir en Estados Unidos.
  • No tener la prima de Medicare pagada mediante asistencia de Medicaid.
  • No pagar el Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA), el recargo aplicado a beneficiarios con ingresos más altos.
  • De acuerdo a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), todos los beneficiarios suman aproximadamente 20.8 millones.

¿Cómo comprobar si cumples con los requisitos del Medicare?

Los beneficiarios son los inscritos en la Parte B de Medicare que no acceden a una asistencia para el pago de primas a través del Medicaid o que no pagan un Ajuste Mensual Relacionado con los Ingresos. Pueden llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para verificar su elegibilidad para el reembolso de la prima.

Así puedes saber si el dinero ya está para cobrarlo

Inicialmente debes saber que la mayoría de los beneficiarios que cumplen los requisitos recibirán el depósito directo de US$90 alrededor del 8 de octubre, seguido de un correo electrónico o una carta del presidente a mediados de octubre.

No obstante, otros recibirán un cheque en papel de US$90 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos más adelante en octubre con el siguiente mensaje adjunto: "Pago del Fondo de Mejora de Medicare; Pago de $90 para compensar la prima de octubre", según la web de CMS.

En el caso de que los beneficiarios deseen verificar el estado de su pago tendrán que llamar a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 a partir del 15 de octubre de 2026.

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