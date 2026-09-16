Más de 4 millones de personas han perdido el SNAP en EE.UU.: Esta es la cifra insólita de latinos que no recibirán este beneficio

La cifra insólita de latinos que no recibirán los beneficios de SNAP. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La cifra insólita de latinos que no recibirán los beneficios de SNAP. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente, se conoció que más de cuatro millones de personas (inmigrantes y ciudadanos americanos) salieron del programa federal de asistencia alimentaria de Estados Unidos en lo que va del año 2026 y en medio de la reforma impulsada por el gobierno de Donald Trump acerca del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El medio AP señaló que el número de participantes pasó de 42,83 millones en enero del 2025 a 38,55 millones en enero del 2026. Esta diferencia es de casi 4,3 millones de personas. Asimismo, el mismo gobierno de EE.UU. vinculó la aceleración del descenso con la implementación de la medida One Big Beatifull Act, ya que redefinió las condiciones del programa.

¿Cuántos latinos perdieron los beneficios de SNAP en EE.UU.?

El análisis de UnidosUS, publicado el pasado 16 de junio, reveló una estimación de todos los latinos que habrían perdido los beneficios SNAP durante los periodos de febrero de 2025 a febrero de 2026. Ese análisis determinó que alrededor de 1,3 millones de latinos habrían quedado fuera de SNAP, además que esta disminución afectó tanto a todos los grupos raciales como étnicos.

La organización indicó que no se trató de un conteo administrativo individualizado, sino de una proyección estadística. El USDA señaló en diversas comunicaciones que la cantidad de participantes en SNAP puede variar por múltiples factores.

Estados en EE.UU. asumirán los mayores costos de SNAP

Desde el 1 de octubre, los estados tendrán que asumir el 75% de los costos administrativos de SNAP, frente al 50% que cubren actualmente. Esto puede generar recortes en el programa, debido a la nueva carga económica a nivel estatal, según los expertos.

Por último, este cambio fue determinado por la ley presupuestaria One Big Beautiful Act firmada por el presidente Donald Trump en julio de 2025, la cual redujo la participación del gobierno federal en los costos administrativos del programa del 50% al 25%, trasladando así una mayor parte de esos gastos a los estados.