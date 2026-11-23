Atención inmigrantes | Estudiante latina y su madre fueron detenidas por el ICE durante una cita migratoria y logran salvarse de la deportación: ¿Cómo lo hicieron? Una joven de 19 años y su madre fueron detenidas por el ICE en Baltimore durante una cita de rutina debido a que una de ellas tenía una orden de deportación.

Unos momentos de terror vivieron una joven junto a su madre, luego de ser detenidas el pasado 5 de noviembre durante una cita de rutina en Baltimore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la agencia, la estudiante, quien llegó desde El Salvador a los 9 años en 2016, tenía una orden de deportación.

Estudiante latina fue detenida por el ICE en Baltimore: ¿Qué dijeron las autoridades?

Inicialmente debes saber que María Flores García, de 19 años, es una estudiante de primer año de la Universidad de Maryland y la mejor alumna de su promoción en la secundaria. Ella fue detenida por el ICE junto a su madre, Mirna Cabrera.

El abogado de la familia, Justice Haynes, citado por The Washington Post, afirmó que la orden del 2021 les otorgó una protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, lo que impide deportarlas a su país de origen y pese a ello, el ICE buscaba enviarlas a México.

Según el novio de María, ella acompañó a su madre a una cita migratoria de rutina. Allí fue detenida cuando fue a buscar a su mamá: los funcionarios le dijeron que podía irse del edificio o ir con su madre y eligió acompañarla, sin imaginar que ya se encontraba bajo custodia del ICE, según el relato recogido por el Post.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la joven ingresó ilegalmente a Estados Unidos y que fue puesta en proceso de deportación en 2016, pero un juez de inmigración dictó la orden en 2021, según la agencia. Después de la detención, las dos fueron trasladadas a un centro de ICE en Luisiana, de acuerdo con lo relatado por el abogado.

¿Qué se sabe sobre la situación legal tras la liberación?

El gobernador de Maryland, Wes Moore, reveló que llamó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para solicitar la liberación, según un vocero de Moore. El gobernador sostuvo que nadie debería perder días de su vida ni un semestre de estudios por cumplir con lo que el gobierno exige. Además, el senador demócrata Chris Van Hollen señaló que la detención desmiente que ICE persiga a "los peores de los peores".