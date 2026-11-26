Mucha atención | Estos son los 3 cambios claves del Seguro Social en EE.UU. que se aplicarán desde enero del 2027 La SSA anunció cambios sobre el COLA que impactarán a unos 72 millones de estadounidenses, ajustando montos a partir de enero de 2027.

Los millones de personas en Estados Unidos que reciben su Seguro Social deben tener en cuenta que en 2027 habrá algunos ajustes por lo que deben organizar nuevamente su presupuesto familiar. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un incremento del 3,6% en las prestaciones, también un mayor tope salarial y nuevos límites de ganancias para algunos jubilados que tienen un empleo.

Para las personas que utilizan este depósito mensual para cubrir su renta, comprar alimentos o pagar servicios, conocer cuánto recibirán durante 2027 será una prioridad.

¿Cuáles son los tres cambios clave de Seguro Social en EE.UU.?

Beneficios del Seguro Social aumentarán un 3,6% por el COLA

El ajuste por costo de vida, conocido como COLA, se reflejará en las prestaciones que se pagan desde enero de 2027. De acuerdo con la SSA, la actualización alcanzará a cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. La finalidad de ello es preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. Si bien la diferencia será de aproximadamente US$75, la cantidad individual dependerá de lo que cobre cada persona.

Trabajadores jubilados: Nuevo monto desde enero: US$2.170

Pareja de adultos mayores en la que ambos reciben beneficios: Nuevo monto desde enero: US$3.355

Persona viuda de edad avanzada que recibe beneficios individualmente: Nuevo monto desde enero: US$2.005

Trabajadores con discapacidad: Nuevo monto desde enero: US$1.701

Ten en cuenta que estas cifras son estimaciones oficiales, no cantidades garantizadas para todos. Para conocer el monto correspondiente a tu caso, tendrás que revisar la notificación que emita la agencia.

Incrementará el tope salarial sujeto al impuesto del Seguro Social

El segundo cambio importante afectará a empleados con remuneraciones elevadas. Durante 2027, el máximo anual sujeto al impuesto del Seguro Social aumentará de US$184.500 a US$192.300. La tasa correspondiente al trabajador permanecerá en 6,2%, pero lo que crecerá será la base utilizada para calcularla. Esto quiere decir que dependerá de cuánto ganes:

Si tu salario anual es de US$184.500 o menos, la ampliación del tope no elevará por sí misma tu aporte.

Si recibes más de US$184.500, pero menos de US$192.300, una porción adicional quedará sujeta a la contribución.

Si alcanzas o superas los US$192.300, el incremento máximo respecto de 2026 será de US$483,60 como empleado.

Asimismo, esta disposición corresponde solamente al Seguro Social, no al Medicare. En el caso del segundo programa no existe ese mismo límite acerca de las remuneraciones sujetas a su impuesto.

Modificarán los límites de las ganancias para los jubilados que continúan trabajando

A pesar de que es posible recibir una pensión de retiro y aún así mantener un empleo, la verdad es que previo a alcanzar la edad plena de jubilación y superar algunos umbrales de ingresos laborales podría ocasionar que la SSA retuviera parte de las prestaciones.

Este 2027, las cantidades permitidas aumentarán; sin embargo, dependerá de si permaneces por debajo de esa edad durante todo el año o llegas a ella en el mismo periodo.

No alcanzas la edad plena de jubilación durante el año: El límite anual del 2027 será: US$25.560.

Alcanzas la edad plena de jubilación durante el año: El límite anual del 2027 será: US$67.920.

En el límite anual US$25.560, por cada US$2 que ganes por encima de ello, la agencia retendrá US$1 de tus beneficios. Si el umbral asciende US$67.920, se retendrá US$1 por cada US$3 que superen esa cantidad permitida, contando solamente las ganancias obtenidas antes del mes en el que llegues a la edad de jubilación.

Por último, estas disposiciones corresponden solamente a la jubilación. En el caso de que recibas beneficios por discapacidad o SSI, tendrás que utilizar las reglas específicas de tu programa antes de utilizar los umbrales anteriores como referencia.