Atención inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Gobernador de Washington estalla contra detenciones: "ICE está completamente fuera de control" La autoridad se mostró indignada ante la difusión de un video donde los agentes del ICE detienen violentamente a una mexicana en el aeropuerto.

Hace unos días, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, se pronunció duramente sobre los abusos cometidos por un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la detención de una persona en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La autoridad reaccionó ante la difusión de un video en redes sociales.

El demócrata de 61 años pudo ver las imágenes donde los agentes migratorios detienen de manera violenta a una mujer mientras empujan al piso a otra persona que estaba allí y solo pedía empatía.

"El ICE está completamente fuera de control. Al igual que muchos estadounidenses, estoy indignado por los agentes enmascarados que no se identifican y que arrastran a la gente fuera de las pasarelas de embarque mientras abordan un vuelo, creando caos en nuestras comunidades", señaló Ferguson al ver el video.

Gobernador de Washington se pronuncia sobre el ICE.

Gobernador de Washington indignado por las detenciones del ICE

A través de una rueda de prensa realizada anteriormente, el mandatario estatal señaló que se requiere atender el tema migratorio a través de una estrategia distinta adoptada inicialmente por el ICE. "Necesitamos un sistema de control migratorio y seguridad fronteriza que sea eficaz, ético y humano, y el ICE no lo es. Es irreformable", enfatizó.

Asimismo, decidió continuar con sus críticas contra el ICE mediante sus redes sociales. "Las acciones de hoy en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma son solo el ejemplo más reciente de las tácticas profundamente antiamericanas del ICE", escribió en la plataforma X.

El congresista de Washington, Adam Smith, también se sumó a las muestras de repudio sobre el accionar del ICE mediante un mensaje compartido en X. "Me preocupa enormemente la actuación de las autoridades de inmigración y creo que el ICE opera como una fuerza paramilitar que representa una grave amenaza para nuestra comunidad".

También agregó: "No cabe duda de que hay que ponerle freno a esta agencia antes de que cause más caos y miedo".

ICE emitió un comunicado defendiendo su método de detención

Tras la indignación generada por la detención efectuada por los agentes migratorios, el ICE emitió un comunicado dirigido a la agencia de noticias Associated Press (AP), donde reveló su versión de los hechos ocurridos en la terminal aérea cuando detenían a Ricardo Larrondo Mendoza, inmigrante de origen mexicano.

"Permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa, en violación de las leyes de nuestra nación", indica la misiva. No obstante, acerca de la mujer que aparece en el video descrito, el ICE reporta que fue identificada como Sofía Hernández Mejía, quien también es mexicana.

Sobre ella, su caso es más complicado debido a que además de haber permanecido más tiempo del permitido en su visa presuntamente le habría arrojado café caliente a los agentes que la detuvieron y eso podría generar que se le presenten cargos y, por ende, ser encarcelada por las autoridades.