Donald Trump denunció que las elecciones primarias de California estuvieron “manipuladas” y sugirió la existencia de fraude electoral | AFP

Donald Trump denunció que las elecciones primarias de California estuvieron “manipuladas” y sugirió la existencia de fraude electoral | AFP

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Donald Trump calificó de “manipuladas” las elecciones primarias de California y denunció la existencia de fraude electoral sin presentar evidencias que respalden sus acusaciones. El presidente estadounidense cuestionó en especial la demora en la publicación de los resultados definitivos de los comicios celebrados el 2 de junio, en los que todavía permanecen abiertas varias contiendas relevantes para las elecciones de Estados Unidos de noviembre.

Durante una entrevista con NBC News, Trump expresó sus dudas acerca de la legitimidad del proceso. “¿Creen que es apropiado que tengan una elección y cinco días después no estén ni cerca de elegir a un ganador?”, afirmó. Cuando se le preguntó si contaba con pruebas concretas con las cuales sostener sus acusaciones, respondió: “Todo lo que tengo que hacer es mirar”. El mandatario también dijo en redes sociales que los demócratas intentaban “robar” las carreras por la gobernación de California y la alcaldía de Los Ángeles.

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El retraso en el recuento alimenta las teorías conspirativas

La lentitud en el conteo tiene una explicación legal y administrativa. El sistema de voto por correo permite contabilizar papeletas con matasellos del día de la votación o anterior, siempre que lleguen hasta siete días después de la jornada electoral. Además, los votantes disponen de un plazo que les permite corregir errores en sus sufragios antes de que sean rechazados.

Especialistas consultados por diversos medios sostienen que este procedimiento busca priorizar la exactitud por encima de la rapidez. Paul Mitchell, vicepresidente de Political Data Inc., defendió el modelo al señalar que “el objetivo debería ser facilitar al máximo el voto”. Además, sostuvo que quienes suelen cuestionar el proceso son, por lo general, los candidatos o sectores que se sienten perjudicados por los resultados.

Las críticas han cobrado fuerza debido a la incertidumbre en algunas competencias. Aunque las proyecciones apuntan a que Xavier Becerra avanzará a la contienda para gobernador, aún no está definido si su rival será Steve Hilton, respaldado por Trump, o Tom Steyer. En Los Ángeles, Karen Bass ya aseguró su pase a la siguiente etapa, en tanto continúa la disputa entre Spencer Pratt y Nithya Raman.

Fiscalía federal investiga sin detalles sobre posibles fraudes

La controversia aumentó luego de que Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos en Los Ángeles, anunciara la existencia de “múltiples investigaciones por fraude”. Sin embargo, no ofreció detalles con respecto a los casos ni presentó evidencia pública que demostrara irregularidades generalizadas en el proceso.

Essayli indicó en la red social X que su oficina investigará cualquier denuncia y aseveró que “cada voto legal merece ser contado y cada voto ilegal anula uno”. No obstante, ni el Departamento de Justicia ni la fiscalía federal de Los Ángeles aclararon si estas actuaciones forman parte de las revisiones rutinarias que suelen realizarse durante los periodos electorales.

Mientras tanto, Trump insistió en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba examinando la situación. Sus declaraciones se suman a una larga serie de denuncias similares realizadas desde las elecciones de 2020, cuando acusó sin éxito un supuesto fraude en la victoria de Joe Biden.

Expertos defienden la lentitud como garantía de precisión

Académicos y organizaciones especializadas sostienen que el sistema electoral incorpora múltiples mecanismos de control que fortalecen la integridad de los comicios. Las firmas de las papeletas son verificadas electrónicamente y también revisadas por personas, mientras que los votantes tienen oportunidades adicionales de corregir errores que podrían invalidar sus sufragios.

Lisa Bryant, politóloga de la Universidad Estatal de California en Fresno, consideró que algunos plazos podrían acortarse para acelerar los resultados, aunque advirtió que cualquier reforma debe preservar la participación ciudadana. Por su parte, Kim Alexander, presidenta de la Fundación de Votantes de California, afirmó que las medidas de verificación contribuyen a la confianza pública y permiten que cada sufragio sea procesado correctamente.

La secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, resumió la postura de las autoridades electorales con una frase que ha marcado el debate en los últimos días: “La precisión prima sobre la velocidad”.