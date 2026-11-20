Perú vs Panamá: fecha, hora y canal de TV para ver el amistoso de la selección en Cusco Luego de imponerse ante Bolivia en Matute, el equipo de Mano Menezes trasladó su localía a una ciudad de altura para su último partido del año. Revisa todo sobre el Perú - Panamá.

La selección peruana tiene todo definido para su último amistoso internacional del 2026. A través de sus redes sociales, la FPF confirmó la fecha y hora del partido contra su similar de Panamá, que se realizará en el Estadio Inca Garcilaso de Cusco.

Desde hace algunos meses Jean Ferrari y el entrenador de la Bicolor indicaron que tienen proyectado disputar algunos duelos de Eliminatorias en ciudades de altura. El compromiso frente a los Canaleros será una oportunidad para evaluar a los jugadores y su rendimiento en estas condiciones.

¿Cuándo juega Perú vs Panamá?

El partido Perú vs Panamá se realizará el miércoles 9 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto ubicado en Cusco a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Fecha y hora del amistoso Perú vs Panamá. Foto: FPF

¿A qué hora juega Perú vs Panamá el amistoso internacional?

El último amistoso de la selección peruana en 2026 empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Panamá?

El encuentro entre Perú y Panamá se podrá ver a través de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO. Por su parte, La República te ofrece una cobertura online gratis con todas las incidencias y el minuto a minuto del compromiso.

¿Cuándo se enfrentaron Perú y Panamá por última vez?

El último antecedente entre ambas escuadras ocurrió en el año 2022. En aquella ocasión, el combinado dirigido por Ricardo Gareca, que se preparaba para afrontar el repechaje mundialista, igualó 1-1 frente a Panamá en el Nacional de Lima. Alex Valera anotó para los locales, mientras que Abdiel Ayarza decretó la igualdad.