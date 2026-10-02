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Alerta máxima en Walmart | Hombre amenazó a clientes y empleados con un arma dentro del supermercado: Este fue su terrible final

Un momento atravesaron los clientes y empleados de un Walmart, luego de que un hombre los amenazara. ¿Lograron atraparlo?

Hombre amenazó a clientes y empleados con un arma dentro del Walmart.
Hombre amenazó a clientes y empleados con un arma dentro del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Hace unos días, se reportó un incidente dentro de un Walmart ubicado en Delco, Estados Unidos. Un hombre fue detenido tras ser acusado de amenazar con un arma real a varias personas dentro del supermercado. Esta situación generó terror entre clientes y empleados, por lo que las autoridades decidieron evacuar la tienda.

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¿Qué fue lo que ocurrió dentro del Walmart de Delco?

De acuerdo con el medio NBC10 Philadelphia, los agentes de la Policía de Marple recibieron el reporte aproximadamente a las 12.30 p. m. del miércoles 30 de septiembre acerca de que un hombre tenía un arma de gran tamaño en el Walmart ubicado en 400 South State Road, en Marple Township.

Los agentes fueron informados que cuando ellos se trasladaban para mantener el orden en el lugar, este ya estaba siendo evacuado. De acuerdo con las autoridades, el hombre, identificado como Taeshawn Salmon, habría apuntado el arma hacia varias personas como si estuviera dispuesto a dispararles.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a Salmon afuera del establecimiento, por lo que procedió a continuar con su arresto. El arma utilizada quedó dentro del Walmart y luego fue entregada a los oficiales.

Todos los detalles del arresto del hombre dentro del Walmart

Las autoridades revelaron que el arma que poseía el hombre se trataba de una carabina de aire comprimido totalmente negra que, por su apariencia, podía confundirse con una pistola real.

Por último, NBC10 Philadelphia señaló que Salmon está enfrentando cargos por amenazas terroristas y también por agresión simple. Actualmente, él permanece bajo custodia en la sede de la Policía del municipio de Marple mientras espera su comparecencia ante un juez. Además, la investigación continúa para aclarar las circunstancias del incidente.

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