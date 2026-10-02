Reportera Alma de la Rosa se encuentra estable tras el fuerte impacto recibido en pleno en vivo. Foto: Composición LR/Captura/'X'

Reportera Alma de la Rosa se encuentra estable tras el fuerte impacto recibido en pleno en vivo. Foto: Composición LR/Captura/'X'

Una transmisión periodística desde Monterrey, México se vio interrumpida por un accidente ocurrido frente a las cámaras. Alma de la Rosa se encontraba realizando un reporte sobre un deslave en la avenida Morones Prieto cuando una camioneta se salió de su trayectoria y terminó impactándola.

El hecho ocurrió mientras en el lugar se desarrollaban labores relacionadas con la emergencia ocasionada por las lluvias. La escena fue captada durante la emisión en vivo y posteriormente permitió conocer cómo el vehículo perdió estabilidad, derrapó y avanzó hacia el espacio en el que se encontraban la reportera y el camarógrafo de Gamavisión.

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Reportera y camarógrafo son atropellados en plena transmisión en vivo

Alma de la Rosa estaba frente a la cámara cuando el vehículo apareció inesperadamente en la zona donde se encontraba el equipo de prensa. Según se aprecia en la grabación, la camioneta se desplazó de manera descontrolada, giró sobre la vialidad y terminó golpeando a la periodista.

Cristo Martínez, quien estaba detrás de la cámara, también resultó alcanzado durante el percance. La situación provocó que la transmisión se cortara justo después del impacto, por lo que durante los primeros momentos no se conoció públicamente cuál era la condición de los trabajadores.

El accidente tuvo lugar en la avenida Morones Prieto, uno de los puntos afectados por las condiciones meteorológicas que se registraron en Monterrey. En el sector permanecían autoridades y personal de emergencia debido al deslave que había motivado la cobertura periodística.

¿Cuál es el estado de salud de Alma de la Rosa y su camarógrafo?

La primera información sobre el estado de Alma de la Rosa y Cristo Martínez llegó después de que finalizara abruptamente la transmisión. David Faz, periodista de Gamavisión encargado de la información meteorológica, utilizó su cuenta oficial de 'X' para comunicar cómo se encontraban sus compañeros.

Faz informó que ambos estaban bien y estables, aunque continuaban bajo valoración médica. En el caso de Alma de la Rosa Flores, el reporte señaló que presentaba múltiples golpes como consecuencia del impacto.

Por su parte, Cristo Martínez sufrió algunas fracturas. A pesar de las lesiones, la actualización compartida por el periodista indicó que el camarógrafo permanecía estable mientras recibía atención médica.