¿Fuiste afectado por la tormenta Edouard? Así puedes solicitar los beneficios SNAP de reemplazo antes del 21 de septiembre

Así puedes solicitar los beneficios SNAP de reemplazo por la tormenta Edouard. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Así puedes solicitar los beneficios SNAP de reemplazo por la tormenta Edouard. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Si tú eres beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos y la tormenta tropical Edouard provocó la pérdida o el deterioro de tus alimentos que compraste en Texas, es posible que puedas solicitar un reemplazo de estos beneficios.

Recientemente, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) aprobó una ley federal para que los hogares elegibles puedan reportar la comida dañada o destruida y recuperar una parte del saldo de SNAP utilizado, pero solo podrán tramitarlo hasta el 21 de septiembre.

¿Quiénes son los beneficiarios de SNAP que pueden pedir los beneficios de reemplazo tras Edouard?

Pueden solicitar los beneficios de reemplazo por los alimentos perdidos o dañados por la tormenta tropical Edouard, algunos residentes en Texas, específicamente los beneficiarios elegibles que viven en los condados de: Angelina, Galveston, Hardin, Houston, Jasper, Jefferson, Liberty, Montgomery, Nacogdoches, Orange, Polk, Sabine, San Jacinto, Shelby, Trinity y Tyler.

"Las familias afectadas por las inclemencias del tiempo deben centrarse en la recuperación, no en de dónde vendrá su próxima comida. Los beneficios de reemplazo del programa SNAP ayudarán a las familias a reponer los alimentos que se perdieron o destruyeron, mientras brindamos todos los recursos disponibles a los texanos afectados", indicó el gobernador Greg Abbott, en un comunicado del 11 de septiembre.

Beneficios SNAP en Texas: ¿Cómo puedes solicitar los beneficios de reemplazo?

Si quieres solicitar un reemplazo de beneficios, las personas en Texas que reciben SNAP pueden elegir una de las siguientes opciones:

Llamar al 2-1-1, seleccionar un idioma y elegir la opción 7.

Visitar una oficina local de HHSC. Para encontrar una, ingresa a YourTexasBenefits.com y haz clic en "Buscar una oficina" en la parte inferior de la página.

Los fondos tendrán que abonarse en las tarjetas Lone Star en un plazo de dos días hábiles desde la recepción de la solicitud.