Atención máxima beneficiarios de SSA en EE.UU.: Las 4 cosas que ningún agente federal hará y que son señales de estafa

Las 4 cosas que ningún agente federal del SSA hará y que son señales de estafa. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Las 4 cosas que ningún agente federal del SSA hará y que son señales de estafa. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El FBI emitió una alerta al público sobre nuevos esquemas de fraude generalizados donde los estafadores simulan formar parte de las fuerzas de seguridad tanto de Estados Unidos como extranjeras o también asumen ser funcionarios del gobierno como de la Administración del Seguro Social (SSA) con la finalidad de quitarles dinero y hasta conseguir información personal sensible.

Según el comunicado, entre enero del 2025 y julio del 2026, el Centro de Denuncias por Delitos en Internet (IC3) recibió alrededor de 61.000 denuncias por estafas de esa índole, con pérdidas que elevaron los 1.600 millones de dólares.

Las cuatro cosas que un agente de la SSA hará y que son señales de estafa

La SSA advirtió mediante su web oficial las cuatro conductas que ningún agente federal tendrá y que podrán interpretarse como señales de estafa:

Decirle a la víctima que su dinero no está seguro y que debe moverlo para cuidarlo

Amenazar con una suspensión de las prestaciones si no se paga inmediatamente

Exigir un pago con aplicación, criptomonedas, transferencia bancaria o tarjeta de regalo

Contactarse por mensaje de texto o aplicación de mensajería, como WhatsApp, para pedir dinero, información o acceso a las cuentas.

Así son las estafas relacionadas con las prestaciones en EE.UU.

Las autoridades indicaron que el modus operandi de los delincuentes es que inicialmente crean situaciones para generar una sensación de urgencia y presionan para que la persona les otorgue el dinero y su acceso a las cuentas. Por otro lado, buscan que la víctima actúe sin tiempo para procesar lo que está pasando.

"Los estafadores mienten diciendo que tus prestaciones de la Seguridad Social terminarán, o que el Número de la Seguridad Social será suspendido, a menos que pagues inmediatamente", señalaron las autoridades de la SSA.

Ten en cuenta que los esquemas de fraude también alcanzan a la Comisión Federal de Comercio, Medicare, agencias estatales de peaje y tribunales locales.

¿Qué debes hacer luego de ser víctima de estafa?

El FBI indicó que frente a estas situaciones, se deben realizar estas acciones: