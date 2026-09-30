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Atención inmigrantes legales e indocumentados | Seguridad Nacional de EE.UU. desmiente que solo detenga a este grupo de extranjeros

El DHS confirmó que el ICE puede arrestar a cualquier inmigrante indocumentado en EE.UU., desmintiendo afirmaciones de limitaciones en las detenciones.

ICE desmiente que solo detenga a este grupo de extranjeros en EE.UU.
ICE desmiente que solo detenga a este grupo de extranjeros en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr
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Una publicación compartida mediante la red social 'X' ha generado interrogantes acerca de los criterios que actualmente utiliza el ICE para realizar las detenciones. El mensaje señalaba que las redadas estarían dirigidas a personas indocumentadas que cometieron delitos o tuvieran antecedentes; sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció sobre ello y negó que exista esa limitación.

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El medio Telemundo 51 Miami recogió las declaraciones del DHS donde explicó que cualquier persona que se encuentre en el país sin alguna autorización migratoria podría ser considerada para una posible detención.

Seguridad Nacional niega que el ICE solo arreste a los extranjeros con antecedentes penales

Según Telemundo 51 Miami, el DHS ha señalado como falsa la información donde se afirma que el ICE dejaría de detener a las personas que no tienen antecedentes o cargos penales. El departamento señaló que las autoridades pueden detener a cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos. "Esto es falso. Nadie está exento. Seguiremos deteniendo a todos los inmigrantes indocumentados que se crucen en nuestro camino", respondió el DHS a Telemundo 51.

Esta declaración contradice la versión difundida en redes sociales, de acuerdo con la cual establece que el ICE habría recibido una serie de instrucciones de concentrarse solamente en inmigrantes indocumentados con condenas penales o cargos pendientes. Por ello, los inmigrantes en EE.UU. que no poseen Green Card o ciudadanía no poseen una garantía general de quedar fuera de las acciones migratorias.

Inmigrantes han revelado su preocupación sobre posibles arrestos del ICE

Telemundo 51 Miami consiguió el testimonio de César David Miranda, un ciudadano venezolano que asegura sentirse preocupado por las acciones del ICE pese a que tiene un proceso de asilo pendiente desde el 2018.

Miranda contó que el ICE lo detuvo en el mes de julio y que luego recuperó su libertad bajo fianza, pese a que permanece bajo monitoreo a través de un dispositivo de localización. De acuerdo a lo relatado, esta situación generó temor entre él y sus familiares ante la posibilidad de una nueva detención.

El inmigrante cuestionó que una persona sin residencia permanente o ciudadanía puede ser detenida aún cuando no tenga antecedentes penales. Por ello, su caso refleja la preocupación de algunos inmigrantes indocumentados que buscan conocer con mayor claridad sobre los factores que pueden derivar en una intervención migratoria.

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