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Cine y series

Estas son las películas peruanas que se estrenan en octubre: títulos, fechas, sinopsis y todo lo que debes saber

Octubre llega con una maratón imperdible para los amantes del cine nacional con tres ambiciosas producciones peruanas, que van desde el drama juvenil hasta la ficción histórica. Estos son los estrenos que prometen.

La cartelera de cine nacional ha traído propuestas de todos los géneros. / Composición LR/ Instagram
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El mes arrancará con la comedia '¡Amigo, por ahí no es!' Película bajo la dirección de Jorge Ulloa, cineasta que promete dar una gran dosis de humor al narrar las disparatadas peripecias de tres amigos inseparables, que intentan ejecutar un rescate extremo para librar a su compañero de una relación amorosa tóxica.

Por otra parte, tendremos a 'Los inocentes', la aclamada ópera prima del director Germán Tejada, basada en la obra de Oswaldo Reynoso, llega a los cines peruanos este 15 de octubre. La cinta que se coronó como Mejor Película en el Festival de Guadalajara ha sido catalogada por su público como una visceral coming-of-age que explora la rebeldía, la marginación y la búsqueda de identidad en las calles limeñas.

Y para cerrar el mes morado por todo lo alto, el 29 de octubre llega 'El pintor de los milagros', un filme de época dirigido por el maestro de los dramas históricos peruanos, Augusto Tamayo. El largometraje recrea la historia de la Lima colonial del siglo XVII, momento en el que un esclavo angoleño pintó la sagrada imagen en Pachacamilla, dando origen a la festividad religiosa más emblemática de nuestro país.

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Octubre tendrá harto espacio para las comedias

El 8 de octubre se estrena 'La tribu: La película', una comedia de teatro dirigida por Bruno Ascenzo, pero esta vez adaptada a la pantalla grande por él mismo. La historia sigue a Silvano, quien solo quiere celebrar tranquilamente el cumpleaños de su esposa, pero la llegada de sus tres hijos convierte la reunión familiar en un campo de batalla. Este film contará con las participaciones de Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Jely Reátegui, Nicolás Galindo, entre otros.

Por otra parte, el 22 llega la comedia romántica de acción 'El club de la seducción', dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde. Este largometraje encabezado por Franco Pennano junto a Nico Ponce sigue la historia de un economista que tras sufrir un desamor termina involucrado en un caótico universo de fiestas, deudas e insólitas lecciones de conquista.


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