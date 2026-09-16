Terror en EE.UU. | Popular marca de quesos es retirada de supermercados de EE.UU.: ¿Qué productos fueron afectados?

Popular marca de quesos es retirada de supermercados de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Recientemente, se conoció que la empresa Whole Foods Market retiró de sus tiendas algunos quesos de la marca Fromagerie Coop de Mean Cabricharme, luego de que se detectara un alérgeno de huevo que no aparecía declarado en las etiquetas. La alerta se anunció el pasado 11 de septiembre y fue difundida mediante la Food and Drug Administration (FDA).

Cabe mencionar que el problema afecta a los productos que contienen lisozima de huevo, una proteína presente en la clara de huevo que podría representar un riesgo para las personas alérgicas o con una sensibilidad severa a este alimento.

¿Qué quesos fueron retirados del mercado de EE.UU.?

Entre los productos involucrados en el retiro se encuentran:

Fromagerie Coop de Mean Cabricharme Raw Milk – Aged 60 days, identificado con el código PLU 57953. Todos los productos tienen fechas de consumo preferente hasta el 7 de octubre del 2026.

También fue retirado el Belgian Cabricharme, identificado con el código PLU 54670 y con las mismas fechas de vencimiento

Asimismo, el primero se comercializó en California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, mientras que el segundo fue vendido en California y Arizona. Los quesos fueron cortados y envueltos en plástico por libra; además, se ofrecieron en el área de quesos especiales de las tiendas Whole Foods. Según el anuncio, los productos fueron comercializados en 18 establecimientos ubicados en siete estados.

¿Por qué es un riesgo para los consumidores?

El principal problema es que el huevo no aparece en la etiqueta. En este sentido, la compañía advirtió sobre las posibles consecuencias para consumidores con alergias o sensibilidad grave a este alimento. "Las personas que tienen alergia o sensibilidad grave a los huevos corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen este producto", indicó el anuncio.

Por su parte, Whole Foods señaló que los productos afectados ya fueron retirados de las tiendas y que, hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con su consumo. Asimismo, la empresa explicó que fue un miembro de su equipo que descubrió el problema de etiquetado que desencadenó el retiro.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Aquellas personas que tengan alguno de los quesos incluidos en la alerta pueden conseguir un reembolso completo en el lugar donde realizaron la compra. Si bien no es necesario devolver el producto, la compañía solicitó a los consumidores que lo destruyan. "Los clientes que compraron el producto no necesitan devolverlo, pero se les recomienda destruirlo", indica el anuncio.