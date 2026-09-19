Alerta máxima en EE.UU. | FDA anuncia el retiro de popular marca de helado porque podrían contener piedras
La FDA anunció el retiro voluntario del helado que es muy consumido en Estados Unidos, tras detectar la posible presencia de piedras y otros objetos duros.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro voluntario de un popular postre helado sin lácteos que es muy vendido en el país, debido a la posible presencia de materiales extraños en su interior. De acuerdo con lo revelado por la entidad podría contener piedras u otros objetos duros.
Se trata de la marca So Delicious Dairy Free. Además, la medida fue confirmada por Danone USA el pasado 15 de septiembre de 2026 y alcanza solamente a determinados envases distribuidos en tiendas minoristas de Estados Unidos.
Famoso helado fue retirado por la FDA en EE.UU.
El retiro corresponde específicamente a So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert, que es un postre helado sin lácteos que se vende en envases tipo pinta. De acuerdo con la FDA, el producto podría contener materiales extraños, sobre todo pequeñas piedras y otros objetos duros, dentro de las inclusiones de anacardo.
La FDA anunció el retiro de este producto de las tiendas en EE.UU.
La compañía señaló que el problema fue identificado a partir de quejas de consumidores, mientras que trabaja en los establecimientos minoristas para poder retirar de los estantes los productos afectados.
Características para identificar el producto retirado por la FDA
Los consumidores deben revisar la parte inferior del envase para poder comprobar si su producto está incluido en el retiro. A continuación, se detallan los datos proporcionados:
- Producto: So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert
- Presentación: Envase tipo pinta
- SKU: 136603
- UPC: 744473476138
- Fecha de consumo preferente: 3 de abril de 2028 o anteriores
- Distribución: Tiendas minoristas en Estados Unidos
Por su parte, la FDA precisó que no están afectados otros códigos, sabores o productos de So Delicious Dairy Free.
¿Qué deben hacer las personas que compraron un helado?
La primera recomendación es que aquellas personas que tengan un envase que coincida con los datos del retiro no lo consuman. Asimismo, So Delicious Dairy Free también indica que el producto debe desecharse.
Para poder solicitar un cupón de reemplazo o un reembolso, los consumidores pueden llamar a la línea de atención So Delicious Dairy Free al 1-833-367-8975, de lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., hora del Este. También pueden enviar una solicitud a través del formulario de contacto de la compañía.