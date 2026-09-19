Alerta máxima en EE.UU. | FDA anuncia el retiro de popular marca de helado porque podrían contener piedras

FDA anuncia el retiro de popular marca de helado en tiendas de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

FDA anuncia el retiro de popular marca de helado en tiendas de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro voluntario de un popular postre helado sin lácteos que es muy vendido en el país, debido a la posible presencia de materiales extraños en su interior. De acuerdo con lo revelado por la entidad podría contener piedras u otros objetos duros.

Se trata de la marca So Delicious Dairy Free. Además, la medida fue confirmada por Danone USA el pasado 15 de septiembre de 2026 y alcanza solamente a determinados envases distribuidos en tiendas minoristas de Estados Unidos.

Famoso helado fue retirado por la FDA en EE.UU.

El retiro corresponde específicamente a So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert, que es un postre helado sin lácteos que se vende en envases tipo pinta. De acuerdo con la FDA, el producto podría contener materiales extraños, sobre todo pequeñas piedras y otros objetos duros, dentro de las inclusiones de anacardo.

La FDA anunció el retiro de este producto de las tiendas en EE.UU.

La compañía señaló que el problema fue identificado a partir de quejas de consumidores, mientras que trabaja en los establecimientos minoristas para poder retirar de los estantes los productos afectados.

Características para identificar el producto retirado por la FDA

Los consumidores deben revisar la parte inferior del envase para poder comprobar si su producto está incluido en el retiro. A continuación, se detallan los datos proporcionados:

Producto: So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert

Presentación: Envase tipo pinta

SKU: 136603

UPC: 744473476138

Fecha de consumo preferente: 3 de abril de 2028 o anteriores

Distribución: Tiendas minoristas en Estados Unidos

Por su parte, la FDA precisó que no están afectados otros códigos, sabores o productos de So Delicious Dairy Free.

¿Qué deben hacer las personas que compraron un helado?

La primera recomendación es que aquellas personas que tengan un envase que coincida con los datos del retiro no lo consuman. Asimismo, So Delicious Dairy Free también indica que el producto debe desecharse.

Para poder solicitar un cupón de reemplazo o un reembolso, los consumidores pueden llamar a la línea de atención So Delicious Dairy Free al 1-833-367-8975, de lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., hora del Este. También pueden enviar una solicitud a través del formulario de contacto de la compañía.