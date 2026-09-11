Alerta máxima en Nueva York | FDA ordena retiro de productos muy consumidos en el hogar: ¿Por qué razón?

FDA ordena retiro de productos muy consumidos en los hogares de Nueva York. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Recientemente se anunció una nueva alerta sanitaria para miles de consumidores en Nueva York. La empresa Made Fresh Salads anunció el retiro inmediato del mercado de una amplia variedad de ensaladas listas para consumir, además de unos productos de queso crema y también otros alimentos por una posible contaminación con Listeria monocytogenes.

Cabe mencionar que la empresa ordenó el retiro luego de que realizara un análisis ambiental dentro de sus instalaciones, en conjunto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Las entidades detectaron la presencia de la bacteria en algunas áreas de la planta.

Anunciaron el retiro de ensaladas preparadas listas para comer de la empresa Made Fresh Salads.

¿Cuáles son los productos retirados de los mercados de Nueva York?

El retiro abarca una extensa lista de alimentos preparados y productos refrigerados comercializados bajo las marcas Made Fresh Salads y Northside. A continuación, te diremos las ensaladas listas para consumir afectadas:

Ensalada de garbanzos: 5 libras

Ensalada de pasta con pesto: 5 libras

Ensalada de patatas: 30 libras

Otros productos de ensalada preparados para venta minorista y delicatessen.

Su fecha de caducidad de estos productos va del 3 al 18 de septiembre del 2026. Asimismo, el retiro también incluye a otros alimentos preparados por la empresa como:

Pudín de chocolate: 7 libras

Pudín de vainilla: 6 libras

Croquetas de patata: paquete de 12 piezas.

Pasteles de cangrejo.

La compañía también advirtió que estos productos pudieron haber sido reenvasados en distintos tipos de recipientes, tanto para establecimientos de delicatessen como para la venta directa al consumidor. Por ello, la codificación y el etiquetado puede variar dependiendo del establecimiento donde fueron adquiridos.

¿Qué otros productos de Made Fresh Salads fueron retirados?

Ten en cuenta que la alerta no se limita a las ensaladas, pues Made Fresh también anunció el retiro de todos sus productos de queso crema, incluidos los que fueron comercializados en presentaciones de 5 y 30 libras, que tienen sabores como queso crema de manzana y canela, además de otras preparaciones y productos a base de tofu y vegetales.

Se conoció que los alimentos fueron distribuidos a los minoristas y distribuidores en diversas zonas de Nueva York, incluyendo Brooklyn, Queens, el Bronx y la misma ciudad.