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Terror para los clientes de Walmart | FDA anuncia el retiro de un famoso producto por posible contaminación por E. coli

Se conoció que este producto contaminado se distribuyó en decenas de tiendas Walmart en 16 estados en Estados Unidos.

FDA anuncia el retiro de un producto por posible contaminación por E. coli.
FDA anuncia el retiro de un producto por posible contaminación por E. coli. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que existe un proceso para retirar del mercado una mezcla de frutos rojos de la marca Great Value debido a que estaría posiblemente contaminada por E. coli, lo que representa un riesgo grave para la salud de todos los consumidores, sobre todo los de Walmart.

¿Qué producto fue retirado por estar posiblemente contaminado por E. coli?

Se conoció que Frutas y Hortalizas del Sur S.A., San Carlos, Chile, expandió el retiro de frutos rojos congelados al siguiente producto:

  • Organic Triple Berry Blend congelado de 10 oz. de la marca Great Value, marca propia de Walmart.
Retiro del mercado de una mezcla de frutos rojos de la marca Great Value.

Retiro del mercado de una mezcla de frutos rojos de la marca Great Value.

Asimismo, se conoció que este producto se distribuyó en tiendas Walmart en 16 estados incluidos: Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin. A continuación, todas las características del producto afectado:

  • Organic Triple Berry Blend congelado de la marca Great Value (incluye fresas, moras y arándanos).
  • Código UPC: 7874211226.
  • Tamaño del paquete: 10 oz.
  • Código de lote: 6040 01-6.
  • Consumo preferentemente antes del: 9 de febrero de 2028.

¿Qué hacer si tienes el producto en casa?

Aquellos consumidores que posean este producto no deben consumirlo. En principio debes desecharlo o devolverlo a Walmart para conseguir un reembolso completo. Según la compañía, hasta la fecha, no se han registrado casos de enfermedad relacionados con ese producto en particular.

¿Cuáles son los síntomas de una infección por E. coli?

La E. coli puede causar en las personas fuertes calambres estomacales y diarrea (que puede ser sanguinolenta). Algunas personas también pueden presentar vómitos o fiebre baja. Si bien la mayoría de las personas se recuperan en una semana, algunas infecciones pueden provocar una complicación grave conocida como síndrome urémico hemolítico (SUH) sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

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