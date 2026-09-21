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Alerta mortal | Retiran jabones de manos en EE.UU. estarían contaminados con una bacteria: ¿Qué productos fueron afectados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que más de 2.700 cajas de jabones de manos, distribuidos en 15 estados, fueron retiradas del mercado.

Retiran jabones de manos en Estados, según la FDA.
Retiran jabones de manos en Estados, según la FDA. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Un nuevo retiro de productos en Estados Unidos ha generado preocupación, luego de que se conociera que seis tipos de jabón estarían posiblemente contaminados con una bacteria. Esta medida involucra a más de 2.700 cajas de productos fabricados o distribuidos por la empresa Intercon Chemical Co., con sede en St. Louis, de acuerdo con el informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

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¿Qué jabones fueron retirados del mercado de EE.UU.?

Ten en cuenta que el retiro comenzó el pasado 29 de junio e incluye seis presentaciones de diferentes jabones de manos. La lista proporcionada en el informe contiene productos de diversas marcas y tamaños:

  • Summit 150 Foaming Hand Soap, de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para R.I. Williams Company. UPC: 810080570030.
  • Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent, de 33,8 onzas líquidas. Distribuido por Vestis. UPC: 810080570405.
  • Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap, de 8 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 086854074305.
  • Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers, de 7,5 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 08685407408.
  • Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para Intercon Chemical Company. UPC: 789745002981.
  • Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 1.000 mililitros (34 onzas líquidas). Fabricado para Intercon Chemical Company. UPC: 789745002615.

¿Dónde fueron distribuidos los jabones en EE.UU., según la FDA?

Los productos fueron enviados a 20 destinatarios: 19 establecimientos mayoristas y un minorista ubicados en 15 estados. Entre ellos se encuentran: Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Maryland, Carolina del Sur, Wisconsin, Georgia, Pensilvania, California, Illinois, Iowa, Nueva York, Texas y Washington.

No obstante, de acuerdo con el informe de la FDA no se han identificado cuáles fueron los establecimientos mayoristas o distribuidores involucrados.

¿Cuáles son las bacterias que fueron identificadas?

La FDA indicó que dos de los productos retirados estarían contaminados con Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas monteilii, Serratia marcescens y Serratia nematodiphila. Se trata de Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe y Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe.

Mientras que los otros cuatro productos incluidos en el retiro, de acuerdo con el informe de la FDA, el motivo sería una posible contaminación bacteriana, pero no se especifican las bacterias concretas para esas presentaciones.

Para que se pueda identificar más rápidamente los productos concretos, los datos más útiles son su nombre, tamaño y código UPC, que permiten distinguir las presentaciones incluidas en el retiro de otras similares.

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