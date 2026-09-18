Alerta máxima en Walmart | Ordenan retirar inmediatamente estos 7 productos: Pueden estar en tu congelador, garaje y armarios

Ordenan retirar inmediatamente estos 7 productos de Walmart en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Ordenan retirar inmediatamente estos 7 productos de Walmart en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) confirmó el retiro de diversos productos muy vendidos en tiendas como Walmart en la nación americana debido a que podrían representar un grave riesgo para la seguridad y la salud de sus clientes.

En este sentido, Walmart confirmó el retiro de importantes productos, por lo que la empresa ha instado a los consumidores a revisar sus congeladores, garajes y armarios.

FDA anunció el retiro de estos siete productos vendidos en Walmart de EE.UU.

La empresa acaba de publicar una lista de productos que ya han sido expulsados del mercado, abarcando categorías como alimentos, artículos generales y más. A continuación, los últimos retiros:

El Fettuccine Alfredo de limón italiano de Gias Foods : se retira debido a una posible contaminación por listeria. Este producto, envasado en bolsas amarillas de 22 onzas, tiene códigos de lote L6079C y L6080C, con fechas de caducidad del 19 y 20 de septiembre de 2027.

: se retira debido a una posible contaminación por listeria. Este producto, envasado en bolsas amarillas de 22 onzas, tiene códigos de lote L6079C y L6080C, con fechas de caducidad del 19 y 20 de septiembre de 2027. El postre helado sin lácteos de Danone USA : presenta un riesgo por la posible presencia de objetos extraños. Se trata de envases de medio litro de So Delicious Dairy Free® Salted Caramel Cluster con fecha de caducidad igual o anterior al 3 de abril de 2028.

: presenta un riesgo por la posible presencia de objetos extraños. Se trata de con fecha de caducidad igual o anterior al 3 de abril de 2028. 4.000 cocinas independientes de doble combustible : fueron retiradas por un riesgo de fuga de gas, lo que podría provocar incendios o explosiones. Este retiro incluye modelos de AGA y La Cornue fabricados entre marzo de 2025 y julio de 2026.

: fueron retiradas por un riesgo de fuga de gas, lo que podría provocar incendios o explosiones. Este retiro incluye modelos de AGA y La Cornue fabricados entre marzo de 2025 y julio de 2026. 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos Sour Crush : la empresa Ricky Joy retiró estas botellas debido a un riesgo de asfixia.

: la empresa Ricky Joy retiró estas botellas debido a un riesgo de asfixia. Juguetes electrónicos de luz proyectada para dedos de Cade California : dicha empresa ha retirado juguetes electrónicos por el acceso a pilas de botón, lo que podría causar lesiones graves.

: dicha empresa ha retirado juguetes electrónicos por el acceso a pilas de botón, lo que podría causar lesiones graves. Más de 31.000 botes de spray contra incendios : Prepared Hero ha retirado estos botes contra incendios que pueden fallar en situaciones de emergencia.

: Prepared Hero ha retirado estos botes contra incendios que pueden fallar en situaciones de emergencia. Cuatro cascos de bicicleta para niños: Victgoal retiró este producto por no cumplir con los estándares de seguridad. Hasta el momento, no se han reportado heridos en ninguno de estos casos y para más información, se recomienda consultar los avisos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC).

¿Qué hace la FDA en Estados Unidos?

La FDA, conocida como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, cumple un papel clave en la protección de la salud pública al regular una amplia gama de productos. Esta agencia supervisa alimentos, medicamentos, dispositivos y otros artículos, asegurando que cumplan con estándares de seguridad y eficacia.

Esta entidad tiene la autoridad para retirar del mercado productos que representen un riesgo para la salud, consolidándose como una de las autoridades sanitarias más respetadas a nivel nacional.