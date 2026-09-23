¡De terror! Agente de ICE que disparó a inmigrante venezolano tenía cámara corporal, pero no grabó el ataque

Agente de ICE que disparó a inmigrante venezolano tenía cámara corporal, pero no grabó el ataque. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Agente de ICE que disparó a inmigrante venezolano tenía cámara corporal, pero no grabó el ataque. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hace unos días, un estremecedor hecho contra un inmigrante ocurrió en Estados Unidos, pues un agente del ICE disparó contra el venezolano Wilber Rafael Garcés en Austin. Lo insólito es que cuando se solicitaron las imágenes de la cámara corporal, el guardia reveló que pese a tenerla, esta no se encontraba encendida durante el tiroteo, de acuerdo con lo informado por dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citados por NBC News.

Cabe mencionar que las autoridades aún no han explicado por qué el agente no usó el dispositivo. Asimismo, se conoció que si bien otro funcionario del ICE que viajaba en el mismo vehículo sí llevaba una cámara, no logró captar las imágenes del momento en el que Garcés recibió los disparos.

Policía de Austin revela inéditas imágenes del hecho

Las autoridades de Austin intentan reconstruir el episodio en el que un venezolano de 28 años fue disparado por el ICE mientras se encontraba realizando entregas para DoorDash y ahora vive con una bala alojada en la espalda.

La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, presentó el pasado martes una parte del material obtenido durante la investigación. La grabación fue realizada por un agente policial que se encontraba fuera de servicio en la zona.

El material incluye imágenes registradas por la cámara de su vehículo y por su teléfono celular. Aunque no muestra todo el enfrentamiento, tiene el sonido de tres disparos, lo que permitió al agente alertar a sus compañeros sobre lo ocurrido.

Asimismo, Davis ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para poder encontrar más videos que puedan ayudar a reconstruir lo que verdaderamente precedió al tiroteo. Hasta el cierre de esta nota, la policía de Austin aún mantiene la investigación abierta.

Garcés se encuentra bajo protección judicial

El migrante venezolano fue trasladado rápidamente al hospital luego de recibir el disparo. Luego de cuatro horas, quedó bajo custodia migratoria en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, según su abogado.

La bala actualmente está alojada en su espalda y en el caso de su situación migratoria, se conoció que ha quedado temporalmente suspendida después de que un juez federal emitiera el martes una orden de emergencia que bloqueaba los procedimientos para deportarlo.