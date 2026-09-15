Mujer realiza peligrosa maniobra al volante y casi todo termina en tragedia en un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Mujer realiza peligrosa maniobra al volante y casi todo termina en tragedia en un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

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Un accidente entre dos vehículos ha encendido las alertas nuevamente en las tiendas Walmart de Estados Unidos. El lunes pasado, alrededor de las 12.40 p. m., los dos autos chocaron específicamente en el cruce de Gunntown Road y el acceso al estacionamiento del supermercado. Pese al impacto, no se reportaron personas heridas.

Una sencilla maniobra al volante provocó un accidente en el Walmart de Bellefontaine

De acuerdo con Peak of Ohio, una mujer identificada como Nancy Hole, de 74 años, conducía un Kia Soul 2012 cuando de pronto salió del estacionamiento de un Walmart e impactó contra un auto Ford Focus que intentaba girar a la izquierda.

Este último vehículo era conducido por Leanna Wilson, de 24 años, quien terminó chocando contra el Kia. Tanto clientes como trabajadores se percataron del hecho e intentaron ayudar, además de llamar a las autoridades. La policía de Bellefontaine llegó al lugar y reveló que no había heridos de gravedad, por lo que solo optó por darle a Wilson una multa por no respetar una señal de stop.

Accidente cerca del Walmart en EE.UU. no dejó heridos

Los dos vehículos presentaron daños menores luego del accidente, a pesar de la peligrosa maniobra que realizó la joven y lo que provocó el choque. Las autoridades confirmaron que ninguna de las personas involucradas resultó herida.

Este hecho ocurrió en las inmediaciones del Walmart de Bellefontaine y vuelve a poner el foco en la circulación vehicular, sobre todo en los accesos a establecimientos comerciales de Estados Unidos. La información fue reportada por Peak of Ohio.

¿Por qué Walmart es muy importante en Estados Unidos?

Ten en cuenta que Walmart resalta en Estados Unidos como una cadena minorista y el mayor vendedor de alimentos del país, ejerciendo una gran influencia en la economía y en el consumo diario de los ciudadanos. Su poder económico es clave debido a que reporta ingresos anuales que superan los 640.000 millones de dólares, ubicándose entre las empresas más rentables a nivel mundial.