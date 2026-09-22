Alerta máxima para conductores en EE.UU. | Esta es la norma que el ICE aprovecha para detener a más migrantes con licencias de conducir

La norma que el ICE aprovecha para detener a más migrantes con licencias de conducir. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La norma que el ICE aprovecha para detener a más migrantes con licencias de conducir. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El gobierno de Donald Trump mediante el Departamento de Transporte de EE.UU. impulsó una medida que frena a las personas están tramitando o renovando su licencia comercial no domiciliada. Esta restricción está sirviendo como una herramienta para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueda identificar y detener a camioneros en rutas de todo el país.

¿En qué consiste la nueva norma acerca de las licencias de conducir?

Desde el pasado 16 de marzo, solo pueden conseguir o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL) aquellas personas que tengan visas H-2A, H-2B o E-2, de acuerdo con la Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsa).

Ten en cuenta que solicitantes de asilo, asilados, refugiados y beneficiarios de DACA han quedado fuera de la elegibilidad para este tipo de licencia.

Asimismo, cada licencia no domiciliada posee una validez máxima de un año, por lo que toda renovación tiene que hacerse en persona, con verificación del estatus migratorio mediante el sistema federal SAVE. Por ello, para el ICE es más sencillo ubicar a quienes tienen procesos de deportación pendientes o están de manera ilegal en el país.

¿Cómo son los nuevos operativos del ICE a los conductores?

Ahora, el ICE se dirige a las estaciones de pesaje, áreas de descanso y también a centros de viajes. Los agentes migratorios están solicitando los documentos de identidad y verifican si tu licencia comercial sigue vigente bajo los nuevos requisitos, de acuerdo con el testimonio recogido por Noticias Telemundo.

"Nos golpean las puertas y bajan a los choferes porque no tienen papeles o porque no tienen la licencia válida", contó un conductor entrevistado por Telemundo.

Por su parte, NBC News indicó que más de una docena de videos, la gran mayoría grabados en agosto, muestran estos controles en diversos puntos del país, incluida una parada junto a la autopista de peaje de Nueva Jersey. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que los operativos estuvieran dirigidos a los conductores por su condición de inmigrantes.