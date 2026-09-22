Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Latinos en USA

Alerta máxima inmigrantes | Más de 300 surcoreanos fueron detenidos por el ICE: Los atraparon en un 'lugar seguro'

Más de 300 trabajadores surcoreanos fueron arrestados en una redada migratoria del ICE en una planta de Hyundai en Georgia en septiembre de 2025.

Más de 300 surcoreanos fueron detenidos por el ICE en el año 2025.
Más de 300 surcoreanos fueron detenidos por el ICE en el año 2025. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr
google iconLa República en Google

Una de las redadas migratorias más importantes del gobierno de Donald Trump tras volver a la Casa Blanca fue la de más de 300 surcoreanos. En este sentido y luego de mucho tiempo se han presentado quejas y exigencias administrativas contra nueve agencias federales de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por la abogada que los representa.

Puedes ver

Atención migrantes | CBP sí puede revisar tu celular al cruzar a EE.UU., pero existe un límite que pocos conocen

lr.pe

En aquella operación se detuvo a 475 personas, la gran mayoría de origen surcoreano, en septiembre de 2025 en una planta de Hyundai-LG ubicada en Georgia. Asimismo, actualmente los trabajadores revelan que su detención fue ilegal debido a que fueron coaccionados y forzados a firmar documentos que no entendían.

Más de 300 surcoreanos fueron arrestados por el ICE en una fábrica

El año pasado, más de 300 trabajadores surcoreanos fueron detenidos durante una redada migratoria que se realizó en una planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia, pero han decidido enfrentar al Gobierno de EE. UU.

Los afectados han decidido presentar reclamaciones administrativas ante nueve agencias federales incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como un paso previo a una posible demanda federal. En este sentido, la abogada que los representa ha compartido con 'CNN' que ya se ha enviado la primera reclamación individual a las autoridades. La finalidad de ello es que todas sus reclamaciones estén formalizadas antes de finalizar el año.

La redada, que se realizó el 4 de septiembre en Ellabell, Georgia, fue una de las mayores operaciones realizadas en un solo lugar en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con cerca de 500 agentes irrumpiendo en la planta y deteniendo a 475 trabajadores. Muchos de los detenidos tenían edades entre 20 y 60 años.

Ellos han denunciado que fueron arrestados sin una justificación, enfrentando condiciones inhumanas, como la falta de intérpretes y el uso de esposas. Asimismo, según los documentos, la operación federal solo tenía como objetivo a cuatro personas, ninguna de las cuales era trabajadora coreana.

¿Qué dijo la abogada de los afectados?

La defensa indicó que ha presentado todas las reclamaciones y que el propósito de estas acciones es que el gobierno estadounidense reconozca sus enormes errores e injusticias y que ofrezca una disculpa pública a los afectados. En declaraciones a 'CNN', la abogada reveló que Trump utilizó un pretexto falso relacionado con la búsqueda de cuatro personas indocumentadas para justificar el despliegue de cientos de agentes.

Además, destacó que se esposó y encadenó a los ingenieros que habían llegado legalmente para realizar instalaciones, y los presentó como delincuentes, lo que causó una gran vergüenza a la comunidad coreana.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta máxima inmigrantes | Más de 300 surcoreanos fueron detenidos por el ICE: Los atraparon en un 'lugar seguro'

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Debate municipal 2026:así fue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Latinos en USA

Máxima atención inmigrantes en Miami | Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar a empleados de un comercio ambulante: ¿Fue detenido?

Atención migrantes | CBP sí puede revisar tu celular al cruzar a EE.UU., pero existe un límite que pocos conocen

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE aumenta los arrestos para estos conductores en EE.UU.

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Debate municipal 2026:así fue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Condenan a 6 años de prisión a Miguel Torres, exasesor del CNM, por favorecer a César Hinostroza