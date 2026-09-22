Alerta máxima inmigrantes | Más de 300 surcoreanos fueron detenidos por el ICE: Los atraparon en un 'lugar seguro'

Más de 300 surcoreanos fueron detenidos por el ICE en el año 2025. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr

Más de 300 surcoreanos fueron detenidos por el ICE en el año 2025. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr

Una de las redadas migratorias más importantes del gobierno de Donald Trump tras volver a la Casa Blanca fue la de más de 300 surcoreanos. En este sentido y luego de mucho tiempo se han presentado quejas y exigencias administrativas contra nueve agencias federales de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por la abogada que los representa.

En aquella operación se detuvo a 475 personas, la gran mayoría de origen surcoreano, en septiembre de 2025 en una planta de Hyundai-LG ubicada en Georgia. Asimismo, actualmente los trabajadores revelan que su detención fue ilegal debido a que fueron coaccionados y forzados a firmar documentos que no entendían.

Más de 300 surcoreanos fueron arrestados por el ICE en una fábrica

El año pasado, más de 300 trabajadores surcoreanos fueron detenidos durante una redada migratoria que se realizó en una planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia, pero han decidido enfrentar al Gobierno de EE. UU.

Los afectados han decidido presentar reclamaciones administrativas ante nueve agencias federales incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como un paso previo a una posible demanda federal. En este sentido, la abogada que los representa ha compartido con 'CNN' que ya se ha enviado la primera reclamación individual a las autoridades. La finalidad de ello es que todas sus reclamaciones estén formalizadas antes de finalizar el año.

La redada, que se realizó el 4 de septiembre en Ellabell, Georgia, fue una de las mayores operaciones realizadas en un solo lugar en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con cerca de 500 agentes irrumpiendo en la planta y deteniendo a 475 trabajadores. Muchos de los detenidos tenían edades entre 20 y 60 años.

Ellos han denunciado que fueron arrestados sin una justificación, enfrentando condiciones inhumanas, como la falta de intérpretes y el uso de esposas. Asimismo, según los documentos, la operación federal solo tenía como objetivo a cuatro personas, ninguna de las cuales era trabajadora coreana.

¿Qué dijo la abogada de los afectados?

La defensa indicó que ha presentado todas las reclamaciones y que el propósito de estas acciones es que el gobierno estadounidense reconozca sus enormes errores e injusticias y que ofrezca una disculpa pública a los afectados. En declaraciones a 'CNN', la abogada reveló que Trump utilizó un pretexto falso relacionado con la búsqueda de cuatro personas indocumentadas para justificar el despliegue de cientos de agentes.

Además, destacó que se esposó y encadenó a los ingenieros que habían llegado legalmente para realizar instalaciones, y los presentó como delincuentes, lo que causó una gran vergüenza a la comunidad coreana.