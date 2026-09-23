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Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Madre denuncia que ICE arrestó a su hijo con ciudadanía y termina siendo deportada

La mujer identificada como Teresa Ochoa fue arrestada dentro de su trabajo en Estados Unidos y luego fue deportada a México en un proceso exprés.

Madre denuncia que ICE arrestó a su hijo con ciudadanía y termina siendo deportada.
Madre denuncia que ICE arrestó a su hijo con ciudadanía y termina siendo deportada. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Hace unos días, una madre de un adolescente nacido en Estados Unidos denunció públicamente el trato que recibió su hijo durante un operativo migratorio en Alamo, Texas. Sin embargo, nadie se imaginó que también terminaría siendo detenida al llegar a su trabajo y deportada en un procedimiento exprés a México en solo diez días.

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Sus abogados decidieron pronunciarse y calificaron la acción como una represalia, mientras que el gobierno federal señaló que esta operación estaba dirigida contra una persona con orden final de remoción.

Madre de familia fue deportada rápidamente tras su arresto en Texas

De acuerdo con lo publicado por CNN en Español, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Teresa Ochoa alrededor de las 6 de la mañana del 21 de septiembre en un restaurante, donde trabajaba. Luego de unas horas fue enviada a Reynosa, Tamaulipas, de acuerdo al relato que ella dio a Univisión.

Por su parte, Carlos García, abogado del hijo de Teresa Ochoa, Luis Ochoa, indicó que la detención estuvo vinculada con las entrevistas que la mujer concedió luego del arresto del adolescente.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que Teresa Ochoa era objeto de una operación dirigida y que había recibido un retorno voluntario en julio del 2025, pero volvió a ingresar sin una autorización y que tenía una orden final de remoción.

"Les dije, ¿por qué me están arrestando? Me dice: por lo que estás haciendo en Facebook", dijo Teresa a Univisión en una entrevista grabada en Tamaulipas, México. Además, agregó que los agentes intentaron desbloquear sin éxito su teléfono. "Tengo muchos videos aquí, creo que por eso abrieron mi teléfono. Quieren callarme, pero menos ahorita me voy a callar", indicó Teresa a Univisión.

¿Qué ocurrió antes del arresto de la madre de familia?

Todo inició el 11 de septiembre, cuando Luis Ochoa, ciudadano estadounidense de 17 años, junto a un amigo, estaban grabando un operativo del ICE. Un video mostró a los agentes sacando al acompañante de un vehículo y golpeándolo. Ambos adolescentes fueron detenidos durante varias horas y luego liberados sin cargos, de acuerdo a lo informado por CNN.

Ahora, Teresa Ochoa está separada de sus cuatro hijos, todos menores de edad, quienes se encuentran en Estados Unidos. "Ellos saben que los amo mucho", dijo al medio.

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