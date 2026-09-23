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Política

Keiko Fujimori ante la ONU: "Vencimos al terrorismo, pero quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados"

La presidenta Keiko Fujimori defendió ante la ONU a policías y militares investigados y sentenciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno en el país.

Keiko Fujimori se refirió a los juicios contra militares durante su discurso en la ONU. Foto: captura de pantalla
Keiko Fujimori se refirió a los juicios contra militares durante su discurso en la ONU. Foto: captura de pantalla
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Keiko Fujimori señaló durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU que se revise la situación judicial de policías y militares que aún enfrentan procesos por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en el Perú.

La presidenta insistió en que se ha demostrado que el debido proceso de cada caso fue transgredido. Con esto, Fujimori cuestionó directamente, frente a los representantes de los países miembros de la ONU, el tratamiento judicial que vienen recibiendo los investigados y sentenciados por dicho delitos en el Perú.

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"Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido", comentó.

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Fujimori acusa a 'agendas culturales' de generar divisiones entre la población

Keiko Fujimori dedicó otro tramo de su discurso ante la ONU a la educación. Sin precisar a qué se refería, sostuvo que existen "agendas culturales" que, según ella, generan divisiones entre la población peruana y que su gobierno rechaza.

"Corresponde resaltar que una agenda ideológica cultural ajena a nuestra realidad ha generado una confusión y un desorden de tal magnitud que, actualmente, los profesores en los colegios no pueden imponer el orden ni la disciplina bajo la amenaza de ser denunciados", afirmó.

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La mandataria planteó, a partir de esa idea, la necesidad de un cambio en las aulas. "Necesitamos restablecer el principio de respeto a la seguridad. Los alumnos deben ir a aprender y los profesores, a enseñar sin miedo. Esa es nuestra propia agenda", apuntó.

Fujimori también responsabilizó a la comunidad internacional por su reacción ante los momentos difíciles que atravesó el Perú. Sostuvo que la población peruana no siempre sintió cercanía de otros países y pidió una respuesta con la misma firmeza.

"En momentos de nuestra mayor inflexión, los peruanos no siempre encontramos en la comunidad internacional la empatía o fidelidad a los principios que dieron origen a esta Asamblea. La comunidad internacional adquiere verdadero sentido cuando está presente en los momentos más difíciles", indicó ante los representantes de los países miembros de la ONU.

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