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Terror en Walmart | Más de 2 millones de dulces muy vendidos en EE.UU. son retirados del mercado: Podría causar la muerte del consumidor

Se estima que retiraron del mercado más de 2,3 millones de productos de confitería que eran muy vendidos en Walmart y diversas tiendas minoristas en EE.UU.

Más de 2 millones de dulces muy vendidos en EE.UU. son retirados del mercado
Más de 2 millones de dulces muy vendidos en EE.UU. son retirados del mercado | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Recientemente, se conoció que más de 2,3 millones de productos de confitería que fueron distribuidos en Walmart y otras cadenas minoristas han sido retirados del mercado estadounidense de manera inmediata debido a que los consumidores podrían presentar riesgos de asfixia y muerte. Esta acción tiene como finalidad proteger la salud de los consumidores, quienes podrían enfrentar problemas serios al consumir el producto.

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¿Cuáles son los productos que han sido retirados del Walmart y otras tiendas minoristas?

De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC), recientemente retiró del mercado millones de botellas de caramelos líquidos Ricky Joy Sour Crush Rolling Liquid Candy, que fueron comercializados entre enero del 2023 y mayo del 2026.

Walmart retiro de productos

Este dulce fue retirado de diversas tiendas de Estados Unidos

Asimismo, los informes de la agencia y el medio 'Mass live' indicaron que lo peligroso del producto es que la bolita que se encuentra en el interior de los frascos puede desprenderse, convirtiéndose en un riesgo significativo de lesiones graves e incluso podría provocar la muerte por asfixia.

Lo que se conoció es que estos productos estaban disponibles en las tiendas físicas como HEB y Forman Mill, de igual manera en páginas por internet como Walmart.com, CandyFunHouse.com y RickyJoy.com, respectivamente. Además, los caramelos afectados presentan un diseño que incluye un monstruo verde junto a las inscripciones 'Extreme sour' y 'Sour crush', y se ofrecían en sabores como frambuesa azul, fresa, manzana verde y sandía.

A pesar de que no se han reportado incidentes ni tampoco lesiones en ningún menor ni adulto, la CPSC ha solicitado a los padres de familia actuar con rapidez para poder prevenir cualquier accidente.

¿Puedes reclamar la devolución del producto?

Por su parte, la CPSC comunicó públicamente el riesgo de utilizar los frascos de caramelos, por lo que ha exigido que sea puesto fuera del alcance de los niños.

Además, la entidad ha solicitado que todo cliente que lo posea pueda contactar a The Ricky Joy Company para conseguir un reembolso. Asimismo, los consumidores pueden comunicarse al 404-975-0352, donde la compañía te entregará una etiqueta de envío prepagada para que así puedas acceder a la devolución del producto retirado.

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