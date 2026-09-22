Buenas noticias para inmigrantes | Gobierno de Trump ya no podrá deportar extranjeros a otros países: Así es el fallo aprobado por jueces

El último viernes, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos emitió un fallo contra una política del gobierno de Donald Trump que permitía deportar a inmigrantes de cualquier nacionalidad a terceros países sin la necesidad de informarles previamente del destino ni tampoco les ofrecía una oportunidad para impugnar esta decisión.

Cabe mencionar que esta política duramente cuestionada establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene la responsabilidad de notificar a los extranjeros que serán enviados a otro país distinto al de su origen, siempre que el gobierno garantice que las personas deportadas no serán sometidas a persecución o tortura.

Frenan medida que permitía la deportación de migrantes a un país tercero

Un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones confirmó la decisión de un tribunal federal de Massachusetts, que había declarado ilegal la medida adoptada por el gobierno el año pasado. De acuerdo con el fallo, esta práctica impide que los migrantes ejerzan de manera efectiva su derecho a cuestionar el traslado cuando temen sufrir persecución en el país al que serán enviados.

"El derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basándose en el temor a sufrir persecución en dicho país, carece de valor si no se le notifica previamente el destino previsto para el traslado y no se le brinda una oportunidad real de impugnar ese destino", escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel.

Asimismo, el magistrado indicó que las leyes y reglamentos federales contemplan procedimientos para que los migrantes puedan presentar diversos argumentos si es que enfrentan persecución en otro país. "Rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Nacional de inventar tal excepción de la nada", afirmó el panel.

Más de 25.000 migrantes han sido deportados a países que no son los de su origen

Una reciente investigación reveló que tras la implementación de esta medida, más de 25.000 migrantes han sido deportados por Estados Unidos a países que no son los de su origen y con los que no tienen vínculos, ello debido a acuerdos secretos firmados con 35 naciones. Esto también expone el alcance de la red de pactos de Washington con los llamados terceros países.

De acuerdo con el trabajo investigativo de Forbidden Stories, una organización periodística sin ánimo de lucro con sede en París, se reveló que al menos 25.447 personas han sido enviadas a 28 países hasta el 31 de agosto; sin embargo, el Gobierno de EE.UU. no ha hecho públicas estas cifras.

Aproximadamente 20.000 fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico, según lo detallado por la agencia de noticias AFP citando el reporte anteriormente mencionado.