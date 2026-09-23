Gran noticia | Millones de ciudadanos en Nueva York recibirán hasta $200: Gobierno comenzó a enviar este reembolso

Millones de ciudadanos en Nueva York recibirán hasta $200 por el programa Power. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Millones de ciudadanos en Nueva York recibirán hasta $200 por el programa Power. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Desde el 21 de septiembre, millones de residentes en Nueva York ya podrán acceder a un pago dirigido para aliviar el costo de las facturas de energía. En este sentido, las autoridades del estado ya iniciaron el envío de cheques hasta por US$200, que llegarán directamente por correo a quienes cumplan con los requisitos del programa.

Se estima que 8,2 millones de residentes reciban este beneficio. Lo importante es que los posibles beneficiarios no tendrán que presentar una solicitud ni tampoco completar algún trámite pues el dinero se enviará si cumplen con las condiciones.

Cabe mencionar que el envío del dinero forma parte del programa Protecting Our Wallets Rebate (POWER) que está incluido en el presupuesto de US$1.000 millones con la finalidad de brindar un alivio ante los mayores costos de energía. Servirá para ayudar a los hogares a enfrentar los gastos relacionados con el uso de la calefacción durante el invierno y el aire acondicionado en verano.

¿Quiénes recibirán el beneficio de Nueva York?

Para ser elegible, el residente tiene que haber presentado a tiempo su declaración del impuesto sobre la renta del estado de Nueva York del año 2024. También tiene que haber sido residente de tiempo completo del estado durante ese año y encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos.

Además, la persona no puede haber sido declarada como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente. Todo lo mencionado será utilizado por el estado para establecer quiénes tienen el derecho de recibir el pago.

Montos de los cheques por recibir

Como el monto no será igual para todos, la cantidad dependerá principalmente de los ingresos declarados y de si la persona presentó sus impuestos de manera individual o conjuntamente. En este sentido, quedará de la siguiente manera:

Declaración conjunta, ingresos menores a US$150.000: el pago será US$200

Declaración conjunta, ingresos entre US$150.000 y US$300.000: el pago será US$150

Declaración individual, ingresos menores a US$150.000: el pago será US$100

El programa señala que el pago será como un cheque de crédito anticipado y será enviado por correo. Por ello, quienes sean elegibles no tendrán que acudir a una oficina, ni tampoco realizar una solicitud para recibirlo.

¿Cuándo lo recibirás?

A partir del 21 de septiembre, llegarán los primeros cheques y el proceso continuará durante los siguientes meses hasta diciembre. Esto quiere decir que no todos los beneficiarios recibirán el dinero al mismo tiempo, por lo que el pago puede llegar en diferentes fechas dependiendo del momento en que sea procesado y enviado.

Por último, como el pago es de carácter automático, es importante que no accedas a ningún enlace o realices pagos para evitar fraudes. Los residentes elegibles no tienen que pagar ninguna cantidad para recibir el cheque ni entregar información bancaria para que se libere el beneficio.

Si recibes alguna llamada, correo electrónico o algún mensaje a tu celular solicitando dinero, contraseñas o datos bancarios a cambio de acelerar o liberar el pago, tendrá que ser tratado con precaución.