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Política

Ucayali: Con armas y drogas caen 2 presuntos miembros del Comando Vermelho

Policía peruana y brasileña ejecutaron una operación conjunta en Santa Rosa de Abujao donde ubicaron un complejo mafioso donde habían oculto armas de fuego de alto poder destructivo, equipos de comunicación y más de 3 mil municiones.

Dos presuntos miembros del Comando Vermelho detenidos en Ucayali.
Dos presuntos miembros del Comando Vermelho detenidos en Ucayali.
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Santa Rosa de Abujao es un caserío peruano ubicado en el distrito de Masisea, en la provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, situado en la zona de frontera amazónica con Brasil.

En esa zona fueron capturados dos brasileños, presuntos integrantes del Comando Vermelho (CV), la organización criminal más antigua de Brasil y la segunda facción del narcotráfico más poderosa de ese país, solo por detrás del Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Los intervenidos fueron identificados como Leonardo Ferreira de Souza de 23 años y Francisco Lucas Souza da Silva de 27 años.

 Agentes de la Dirandro-Ucayali, con apoyo de personal de Inteligencia de Lima, la Policía Federal y de la Policía Militar de Brasil incursionaron en un campamento clandestino donde se incautaron ocho armas de fuego de alto poder destructivo, más de tres mil municiones y un cargamento de droga.

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También nueve cargadores, radios de comunicación, celulares y un chaleco antibalas.

Además, la Policía encontró y destruyó un laboratorio rústico destinado a la elaboración de pasta básica de cocaína, así como hoja de coca e insumos utilizados en su procesamiento.

La detención fue comunicada al fiscal de turno David Pérez Salinas, de la Primera Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Ucayali, quien tiene a su cargo las investigaciones por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, así como tráfico ilícito de drogas.

En la operación policial desarrollada el 21 de septiembre también se encontró una embarcación de aluminio con motor.

Como se sabe, el Comando Vermelho, conocido como CV, es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, y desde hace unos años está expandiendo su poder y presencia al departamento fronterizo de Ucayali. Ahí la gente evita decir su nombre en voz alta porque teme cualquier represalia.

El CV controla rutas claves del tráfico de cocaína en esta región amazónica, donde los cultivos de coca se han multiplicado desde el 2020.

Tiene sus raíces en las revueltas carcelarias de la década de los setenta que buscaban mejorar las condiciones en una prisión, ahora desaparecida, de Río de Janeiro.

Con el tiempo se transformó en un grupo que ha hecho del narcotráfico una de sus principales actividades económicas. El CV comenzó a tomar el control de rutas claves de tráfico de cocaína, especialmente en las fronteras de Perú y Colombia. Tabatinga es una de sus áreas estratégicas, una ciudad amazónica ubicada en la triple frontera que esos dos países comparten con Brasil.

Eso cambió en 2020 cuando buscaba el control absoluto se involucró en una sangrienta disputa con otros dos grupos criminales brasileños, la Família do Norte (FdN) y el Primeiro Comando da Capital (PCC). Todos quedaron debilitados por la batalla, lo que permitió el surgimiento de un nuevo grupo de disidentes de las tres bandas conocido como Os Crias, en portugués, o Los Niños, en español.

Ese mismo año, el mundo se paralizó por la pandemia del covid-19 y los mercados globales, incluidos los ilegales, enfrentaron situaciones críticas. El CV, con su dominio reducido, se desplazó hacia Ucayali, la región peruana limítrofe con Brasil, donde se expanden los cultivos ilícitos de coca, el principal ingrediente de la cocaína.

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