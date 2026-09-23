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Reportan incendio en helicóptero recién reparado y entregado al Ejército

El fuego se registró en el compartimento del motor de arranque cuando el piloto inició el traslado de la máquina desde la sede del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), en Arequipa, al cuartel general de la Aviación del Ejército, en Lima. Los técnicos del CEMAE habían advertido a los altos mandos del defectuoso trabajo de la contratista Milenium Veladi Corp.

El helicóptero EP-666 es uno de los que reparó la contratista panameña Milenium Veladi Corp. y presentó el comandante general del Ejército el 12 de septiembre al ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Foto: La República
El helicóptero EP-666 es uno de los que reparó la contratista panameña Milenium Veladi Corp. y presentó el comandante general del Ejército el 12 de septiembre al ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Foto: La República
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El helicóptero de fabricación rusa Mi-171Sh con matrícula EP-666 presentó un desperfecto técnico que originó fuego en su interior en la mañana del lunes 21 de septiembre en las instalaciones del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), en Arequipa.

El incidente se produjo cuando la aeronave piloteada por el mayor EP Jonathan Carrillo Berveño inició el ascenso como parte de un procedimiento de prueba y verificación, ya que el helicóptero es uno de los tres que la empresa panameña Milenium Veladi Corp. entregó al CEMAE dando por completado un contrato de reparación y mantenimiento total ('overhaul'), el miércoles 26 de agosto.

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Algunos días después, el sábado 12 de septiembre, el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, pese a que fue informado de las deficiencias de los trabajos de la contratista Milenium Veladi Corp., organizó una exhibición de los tres helicópteros en la sede del CEMAE con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa.

Como reveló una investigación de La República, hasta el momento de la ceremonia oficial las aeronaves no habían recibido la conformidad de los técnicos del CEMAE, por lo que se trató de una simulación. 

El grave incidente reportado en el helicóptero Mi-171Sh con matrícula EP-666, más conocido en el instituto castrense como 'La Bestia', confirma las reiteradas advertencias por escrito de los técnicos del CEMAE a las autoridades del Ejército sobre deficiencias en el servicio de 'overhaul' de la contratista panameña Milenium Veladi Corp., representante de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC).

El Piloto. El mayor EP Jonathan Carrillo Berveño estaba al mando del helicóptero &quot;La Bestia&quot; que sufrió el incidente cuando se aprestaba a trasladar la máquina del CEMAE, Arequipa, a la Aviación del Ejército, en Lima. Foto: difusión

El Piloto. El mayor EP Jonathan Carrillo Berveño estaba al mando del helicóptero "La Bestia" que sufrió el incidente cuando se aprestaba a trasladar la máquina del CEMAE, Arequipa, a la Aviación del Ejército, en Lima. Foto: difusión

¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!

Según el informe de la torre de control del CEMAE que monitoreaba las maniobras del piloto de 'La Bestia', el mayor Jonathan Carrillo, este recibió la orden de trasladar el helicóptero a la Aviación del Ejército, con sede en Lima. Cuando Carrillo inició el ascenso, "el sistema hidráulico principal no presentó indicación de presión en los instrumentos", no respondía a las acciones del piloto.

En ese mismo momento, el señalero o guía que estaba en la pista comenzó a darle indicaciones al mayor Jonathan Carrillo y desde la torre de control le avisaron que suspendiera el arranque de los motores, "por presentar fuego en el compartimento del APU A19 (unidad de potencia auxiliar)". 

La presencia del fuego activó "el sistema de contra incendios del compartimento del APU 

A19", verificándose luego "la presencia de humo y fuerte olor a quemado".

El comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, con el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en el CEMAE cuando se presentaron los tres helicópteros, entre ellos &quot;La Bestia&quot;. Foto: Mindef

El comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, con el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en el CEMAE cuando se presentaron los tres helicópteros, entre ellos "La Bestia". Foto: Mindef

El ejército confirma

La República informó con anticipación que la Comandancia General del Ejército relevó de sus puestos a los técnicos encargados de verificar los trabajos de 'overhaul' de Milenium Veladi Corp., en represalia porque rechazaban dar la conformidad de la empresa contratista. Estos fueron reemplazados por otros técnicos que dieron el visto bueno, con los resultados que se evidencian en el incendio reportado en el helicóptero 'La Bestia'.

Este diario consultó a fuentes del Ejército sobre la emergencia del lunes 21 de septiembre, a lo que respondieron que se había aplicado la garantía prevista en el contrato con Milenium Veladi Corp. Era una forma de admitir que efectivamente sucedió el grave incidente.

“El CEMAE activó el procedimiento para la aplicación de la garantía técnica con la empresa Milenium Veladi Corp. La compañía contratista indicó al CEMAE que ha realizado las coordinaciones con la NARZ (Planta de Reparación de Aeronaves de Novosibirsk, Rusia) y la empresa estatal “NASC” con la finalidad que un equipo de tres especialistas viaje al Perú procedente de Rusia, en un plazo máximo de cinco días con la finalidad de solucionar el incidente”, señalaron las fuentes castrenses.

En una visita de inspección por parte de servidores de la Contraloría a los talleres del CEMAE, el 24 de agosto, dos días antes de la fecha del último plazo de entrega de los tres helicópteros, reportaron que los trabajos estaban atrasados, además de detectar varias anomalías.

Pero la Comandancia General del Ejército continuó con sus planes de presentar los tres helicópteros al ministro de Defensa, el sábado 12 de septiembre, a sabiendas de que Milenium Veladi Corp. no solo no había completado el contrato sino también que había indicios de una labor deficiente.

El comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, es investigado por el Ministerio Público por haber intervenido en la contratación sin licitación por un monto sobrevalorado a la empresa Milenium Veladi Corp. En diciembre de 2025, el CEMAE canceló el contrato con la firma panameña, pero en abril de este año el general Calle lo 'resucitó' y le dio plazo hasta el 26 de agosto. 

El incendio de 'La Bestia' confirma que fue una mala decisión.

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